El “Cañón” Uziel Muñoz acecha un nuevo récord de lanzamiento de bala en Madrid 2026

Uziel Muñoz hizo historia para México y Latinoamérica durante el Mundial de Atletismo en Tokio, que lo llevó a romper el récord de lanzamiento de bala y ahora busca otro récord en Madrid.

Muñoz participará en el World Indoor Tour Gold Madrid 2026 que comenzará este 6 de febrero. Allí quiere imponer la marca para México en eventos bajo techo.

El atleta mexicano competirá por primera vez bajo techo en su carrera y explicó que ha adaptado su planificación para diferenciar las dos partes de la temporada competitiva.

A Madrid llega tras competir en Ostrava, en la República Checa, en lo que fue su primera competición bajo techo de su carrera. Quedó sexto con 20,09 metros aunque su idea es “pronto tirar lejos y estandarizar la marca por encima de los 22 metros”.

“Aquí quiero romper el récord mexicano de pista cubierta. Estoy emocionado de estar en Madrid. Vamos a poder interactuar con el público, hay muy buenos atletas, y por eso estoy emocionado por el desarrollo”, comentó Uziel Muñoz, el gran referente de los lanzamientos en México junto con Diego del Real, el llamado ‘toro de México’, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Uziel Muñoz, apodado el “Cañón de México”

Uziel Muñoz se mostró orgulloso de su nuevo apodo tras hacer historia en el Mundial de Atletismo de Tokio en 2025.

“Yo soy el cañón de México, que es parte de nuestro himno nacional, y creo que lo represento muy bien porque lanzamos las mismas balas”, dijo el atleta mexicano.

“Tuvimos un gran reconocimiento al llegar de vuelta al país por parte de la presidenta pero también por parte de la universidad o el estado al que pertenezco. Fue un logro muy bonito que se supo reconocer. Soy el primer latinoamericano en ganar una presea en Mundiales en peso”, dijo Muñoz, durante la presentación del mitin de Madrid de pista cubierta.

