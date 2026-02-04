Polémica en España por propuesta para eliminar campos de fútbol en las escuelas

Una propuesta presentada en el Ayuntamiento de Sant Antoni, en Ibiza, España, generó una fuerte polémica tras plantear la eliminación de los campos de fútbol en los colegios públicos del municipio. La iniciativa fue impulsada por Angie Roselló, portavoz de del partido Unidas Podemos.

Según reseñó Marca, Roselló argumentó que la distribución actual de los patios escolares españoles favorece de manera desigual a los estudiantes. “Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80 % del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes”, afirmó.

Como alternativa, propuso reemplazar los campos por “espacios de juego colectivos mixtos”, cuya naturaleza sea crear áreas de juego “inclusivas y no competitivas”.

Además, Roselló explicó que la eliminación de estos campos permitiría reducir el cemento en los patios y “aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural”, así como crear “zonas frescas con agua convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo”.

La controversia trascendió el ámbito local de Ibiza y planteó un debate más amplio en España sobre el papel del fútbol en la educación, la igualdad de género en los espacios escolares y la convivencia dentro de las escuelas.

