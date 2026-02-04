Estrellas de la NFL anticipan un show histórico de Bad Bunny en el Super Bowl: “Será enorme”

La elección de Bad Bunny como artistas para el show de medio tiempo del Super Bowl ha generado debate político, pero también ha emocionado a los fans. El entusiasmo también se contagió a las estrellas de la NFL.

Desde Santa Clara, California, en el Media Center de la NFL, las principales figuras del futbol americano anticiparon un show histórico de quien consideran un símbolo de representación, impacto global y conexión cultural en el mayor escenario deportivo del año, el Super Bowl.

Diana Flores: “Estoy emocionada por un gran show y un gran partido”

La mexicana Diana Flores, mariscal de campo y capitana de la selección femenil de Flag Football, celebró que esta edición del Super Bowl cuente con una amplia representación latina. También, apoyo la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo.

“Creo que va a ser un gran escenario. Siempre lo es. Dos equipos que nos traen a todos con expectativa. Y sobre Bad Bunny, antes no era gran fan, pero ahora todo lo que ha hecho fuera de los escenarios me parece impresionante. Yo emocionada por un gran show y un gran partido”, declaró para El Diario de Nueva York.

Nik Bonitto: “Podría ser el show más grande que hemos tenido”

El explosivo cazamariscales de los Denver Broncos, de ascendencia cubana, no escatimó elogios para Bad Bunny y auguró un show histórico.

Bonitto destacó que la importancia del cantante boricua para representación latina en un momento de clima antimigrante sin precedentes en Estados Unidos.

“Obviamente, Bad Bunny es uno de los mejores artistas ahora mismo, uno de los más grandes íconos del mundo. Es otro tipo capaz de representarnos, lo cual es genial. Lo estaré viendo. Podría ser el show más grande que hemos tenido hasta ahora”, respondió.

Julian Love: “Espero que el mundo baile”

El safety de los Seattle Seahawks, excapitán de New York Giants y con raíces filipinas, subrayó la diversidad que convive dentro de la NFL.

“Creo que la representación latina es importante. Tenemos gente de todas partes. De hecho, soy cubano. También tenemos a Federico (Maranges) que es de Puerto Rico. Él va a intentar escaparse para ver a Bad Bunny. Espero que el mundo baile. Mucha diversión y alegría”, auguró.

Christian González: “Me sé un par de canciones y definitivamente lo veré”

El esquinero de los New England Patriots, orgulloso de su ascendencia colombiana, también se sumó a la expectativa. “Me gusta Bad Bunny. Me sé un par de canciones y definitivamente lo veré dos semanas después del Super Bowl”, afirmó.

El anuncio de Benito Antonio Martínez Ocasio como artista principal para el show de medio tiempo de la NFL, ha generado críticas y divido opiniones.

El cantante de 31 años ha sido opositor a Trump y sus políticas. El presidente dijo en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.

New England Patriots y Seattle Seahawks definirán al campeón del Super Bowl LX este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.



