Multan al Inter con casi $60,000 por petardo que afectó al arquero del Cremonese

El Juez Deportivo de la Serie A sancionó este miércoles al Inter de Milán con una multa de 50,000 euros (alrededor de $59,000 dólares) debido a un incidente protagonizado por un aficionado que lanzó un petardo durante el partido ante el Cremonese, que impactó al portero italo-indonesio Emil Audero.

En su comunicado, el órgano disciplinario explicó que la sanción se impuso “por haber lanzado sus seguidores, durante el partido, diverso material pirotécnico (petardos y bengalas) al terreno de juego; y, en particular, en el minuto 3 de la segunda parte, por la explosión de un petardo lanzado cerca de un jugador del equipo contrario que provocó el aturdimiento momentáneo del mismo y la suspensión del partido durante aproximadamente tres minutos”.

El suceso ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando un seguidor nerazzurro arrojó el artefacto hacia la portería donde estaba Audero, que se desplomó momentáneamente mostrando signos de desconcierto, molestias en el oído y una ligera quemadura en la parte externa de la pierna derecha, según relató a los árbitros.

Por otro lado, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció que los seguidores del Inter no podrán viajar como visitantes hasta el 23 de marzo, con exclusión del clásico contra el Milan, que se jugará el 8 de marzo en el Giuseppe Meazza (San Siro), estadio que comparten ambos equipos.

