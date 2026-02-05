Las suscripciones que están vaciando tu cartera sin que lo notes

Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, apps de fitness o almacenamiento en la nube… cuando se suman, pueden convertirse en una factura silenciosa que ya supera los $100 mensuales para millones de hogares en EE.UU.



Este gasto se ha convertido en una presión constante para muchas familias, especialmente latinas, ya que puede obligar a recortar otros gastos y cambiar la manera en que se eligen servicios digitales, con más paquetes, promociones o planes con anuncios.

¿Cuánto se gasta en streaming y suscripciones en EE.UU.?

Un estudio realizado con 5,000 encuestados encontró que el 23% de los suscriptores en Estados Unidos gasta más de $100 mensuales en streaming y suscripciones, lo que equivale a más de $1,200 al año.



Además, el usuario promedio reporta tener 5.4 suscripciones activas, lo que confirma que el mercado ya no gira alrededor de una sola plataforma, sino de múltiples pagos pequeños que se acumulan mes a mes.



En promedio, dos de esas suscripciones ya están incluidas dentro de algún paquete o bundle, lo que muestra cómo las empresas buscan retener clientes agrupando servicios.



Para dimensionar el impacto, un hogar que paga $15 por streaming, $12 por música, $10 por almacenamiento digital y cerca de $20 por apps o membresías adicionales puede superar los $600 al año sin incluir servicios premium.

¿Qué es la ‘bundle economy’ y por qué puede encarecer tu factura?

Expertos advierten que Estados Unidos está pasando de una ‘subscription economy’ a una ‘bundle economy’, donde los servicios se agrupan en paquetes para reducir cancelaciones y asegurar ingresos recurrentes.



Para los consumidores, estos paquetes pueden ser una ventaja si sustituyen pagos duplicados y reducen el gasto total. Sin embargo, también pueden convertirse en una trampa si incluyen servicios que no se utilizan.

La necesidad de control es cada vez mayor:

41% de los usuarios está frustrado por no poder administrar sus suscripciones en un solo lugar

62% prefiere bundles en lugar de suscripciones individuales

63% quisiera una sola app para gestionar todos sus pagos

Este escenario facilita la aparición de las llamadas ‘suscripciones zombie’, cargos que continúan activos aunque el usuario ya no utilice el servicio.

¿Quién está vendiendo (y controlando) tus suscripciones en EE.UU.?

Cada vez más, el acceso a servicios digitales no ocurre directamente con las plataformas, sino a través de intermediarios que controlan la relación con el cliente.



El estudio señala que:

55% obtiene suscripciones mediante su compañía celular

34% accede a servicios a través de retailers como Walmart+ o Amazon Prime

Esto cambia la dinámica del mercado, ya que estas empresas pueden empaquetar servicios, ofrecer promociones y decidir qué incluir en sus planes.



Para los consumidores, la pregunta clave es si esos paquetes realmente generan ahorro o si están agregando costos innecesarios por comodidad.

¿Cómo el boom de suscripciones está cambiando el gasto familiar en EE.UU.?

El impacto económico ya se refleja en proyecciones del sector. Un reporte de Parks Associates estima que el gasto mensual promedio por hogar en servicios de TV y video por suscripción podría alcanzar un pico de $122.74 en 2028 y mantenerse cerca de $122.04 hacia 2030.



El mismo análisis proyecta que los ingresos totales del sector en Estados Unidos pasarán de $186.5 mil millones en 2025 a $190.7 mil millones en 2030, impulsados por modelos de pago recurrente y paquetes combinados.



El crecimiento del streaming y los planes con publicidad también está generando cambios en el empleo, con mayor demanda de perfiles en tecnología, publicidad digital, análisis de datos y operación de plataformas.

Tres revisiones rápidas para ahorrar dinero hoy

Si detectas múltiples cargos pequeños en tu tarjeta, tu gasto real podría estar más cerca de los $100 mensuales de lo que imaginas. Estas acciones pueden ayudarte a recuperar control financiero:

Revisa suscripciones indirectas con tu compañía celular o retailers, donde suelen esconderse cargos adicionales

Calcula tu gasto total mensual y anual; el umbral de $100 al mes equivale a $1,200 al año

Evalúa si un bundle reduce gastos o solo suma servicios innecesarios

Preguntas clave / FAQ

¿Cuánto gasta la gente en streaming al mes en Estados Unidos?

Un estudio encontró que el 23% de los suscriptores gasta más de $100 mensuales en streaming y servicios digitales.



¿Qué significa bundle en streaming?

Es un paquete que agrupa varios servicios en un solo plan o cobro, generalmente ofrecido por compañías telefónicas o retailers.



¿Cómo saber si pago demasiado en suscripciones?

Si tienes múltiples cuotas activas y no puedes administrarlas fácilmente, podrías estar pagando por servicios que no utilizas.



¿Cuánto podría costar el video por suscripción en EE.UU. hacia 2030?

Se proyecta que el gasto promedio por hogar podría rondar los $122 mensuales.



¿Cuánto dinero moverá este mercado en EE.UU.?

Las estimaciones apuntan a ingresos de hasta $190.7 mil millones para 2030.

Escenarios para tu bolsillo

El impacto más inmediato se vive en el hogar. El aumento de suscripciones, paquetes combinados y ajustes de precios está convirtiendo el entretenimiento digital en un gasto fijo que compite con renta, alimentos y transporte.



En un mercado donde cada servicio busca quedarse con una parte de tu pago mensual, revisar tus suscripciones ya no es solo una tarea de organización financiera: puede ser la diferencia entre ahorrar dinero o seguir acumulando gastos invisibles.

