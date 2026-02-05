Marc Anthony y Nathy Peluso lanzan su “idilio” en nuevo tema

Un cruce de generaciones, acentos y formas de entender la salsa acaba de cristalizarse en “Como en el idilio”, el nuevo sencillo con el que Marc Anthony reescribe su propia historia musical.

No es una colaboración más: es su primer dúo original de salsa con una voz femenina, después del dueto inolvidable con ‘La India’ en “Vivir lo nuestro”, un hecho que abre espacio para una mirada contemporánea de la mano de Nathy Peluso.

El tema llegó a todas las plataformas este 5 de febrero y lo hace rodeado de un aura especial. Está firmado por Benjamin Alerhand, Manuel Lara, Marc Anthony, Nathy Peluso y Servando Primera, producido por Marc Anthony y Motiff.

La canción relata un amor oculto y apasionado, como a los que el salsero nos tiene acostumbrados. Esta vez, la frescura se la imprime la argentina, quien está mostrando que llegó para quedarse en un género en el que soñaba incursionar. El tema fue lanzado junto con el video dirigido por Charlie Nelson, dónde se registra el proceso de grabación en el estudio.

Una química creativa que salta del estudio

Marc Anthony no escatima elogios hacia su invitada y subraya su oído, su intuición artística y una interpretación que describe como “una delicia”.

Peluso, por su parte, dimensiona el momento desde otro lugar y habla de un sueño cumplido y del vínculo profundo que mantiene con la salsa, un género que reivindica como parte central de su identidad musical.

Pero este encuentro no es casual. Peluso viene de un ciclo donde la salsa se convirtió en eje de experimentación. Su EP “Malportada” trazó un mapa sonoro que mira de frente a Willie Colón, Rubén Blades y El Gran Combo de Puerto Rico, pero desde una estética personal, femenina y desafiante.

Tras su presentación junto a Gloria Estefan en los Latin GRAMMYs 2025 y con cinco Latin GRAMMY en su historial, llega a esta colaboración en plena madurez creativa.

Un lanzamiento en un momento clave para Marc Anthony

Para Marc Anthony, “Como en el idilio” aterriza justo cuando inicia su primera residencia en Las Vegas, en el Fontainebleau, a partir del 13 de febrero. Además, llega con el impulso de cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, donde la canción tendrá estreno televisivo global con una actuación conjunta transmitida por Univision y ViX. Será la primera vez que ambos compartan escenario en vivo.

La carrera del puertorriqueño, el salsero más vendido de la historia, está marcada por cifras que hablan por sí solas con certificaciones de oro y platino, decenas de números uno en Billboard, una presencia dominante en plataformas digitales y un papel activo como embajador de la música latina. A este legado se suman sus facetas en cine, teatro, negocios y filantropía a través de la Fundación Maestro Cares.

