Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman que están esperando su segundo hijo

Este miércoles, Marc Anthony y Nadia Ferreira han confirmado que están esperando a su segundo hijo. Durante los últimos días existieron rumores sobre el embarazo de la modelo y exreina de la belleza, pues llamaron la atención algunas de sus fotos recientes.

La confirmación la hicieron a través de las cuentas de Instagram de cada uno. En la publicación muestran una foto de la barriga de Nadia y las manos de ella, del cantante y de su primer hijo agarrándola.

Escribieron: “Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”. Hay que recordar que el primer hijo de la pareja nació en junio 2023, poco después de que la pareja se casara.

Ferreira y Marc Anthony decidieron hacer el anuncio este 28 de enero como parte de la celebración de su tercer aniversario de bodas. Hay que recordar que esta boda se realizó en 2023 en el Pérez Art Museum de Miami, Florida, y entre los invitados resaltaron David Beckham, Maluma y Salma Hayek.

Sigue leyendo:

• Nadia Ferreira sobre su rol como conductora en Premio Lo Nuestro: ‘Es una gran responsabilidad’

• Marc Anthony confiesa a su esposa Nadia Ferreira su dolor más grande

• Nadia Ferreira muestra el detrás de cámara de la sorpresa de Marc Anthony y Bad Bunny