Pizza Hut cerrará 250 locales en todo Estados Unidos

Pizza Hut enfrenta un nuevo ajuste en su red de restaurantes en Estados Unidos mientras su empresa matriz evalúa el futuro de la marca y busca frenar la caída en ventas que ha experimentado en los últimos periodos.

Yum! Brands, corporativo dueño de Pizza Hut, confirmó que mantiene en marcha una revisión estratégica sobre el rumbo de la cadena, proceso que podría derivar en cambios estructurales importantes, incluida la posible venta del negocio.

El director ejecutivo de Yum!, Chris Turner, explicó previamente que la compañía inició una revisión formal de opciones estratégicas para la marca, aunque durante una reciente conferencia con inversionistas se indicó que no pueden ofrecer más detalles hasta que el análisis concluya, lo cual se espera ocurra dentro del mismo año.

Al mismo tiempo, la empresa anunció el cierre de aproximadamente 250 restaurantes en territorio estadounidense, una medida que, según explicó el director financiero de Yum!, Ranjith Roy, estará enfocada principalmente en sucursales con bajo rendimiento.

La compañía no especificó cuáles ubicaciones serán afectadas, pero dejó claro que el objetivo es optimizar la operación y mejorar la rentabilidad general.

El ajuste llega en un momento complicado para la histórica cadena de pizzas, que ha perdido terreno frente a competidores como Domino’s Pizza.

Mientras otras marcas del mismo grupo, como Taco Bell, han logrado atraer nuevos consumidores mediante innovaciones constantes en su menú, Pizza Hut ha mostrado señales de desaceleración.

De acuerdo con su reporte financiero más reciente, las ventas en tiendas comparables dentro de Estados Unidos cayeron 3% durante el cuarto trimestre y 5% en el balance anual.

A nivel global, Pizza Hut cuenta con cerca de 20,000 restaurantes distribuidos en más de 100 países, pero casi la mitad de sus ingresos provienen del mercado estadounidense, donde opera alrededor de 6,500 locales.

Esta fuerte dependencia hace que cualquier variación en el consumo interno tenga un impacto directo en los resultados de la empresa.

La marca tiene una larga trayectoria en la industria restaurantera. Fue fundada en 1969 y para 1971 ya se posicionaba como la cadena de pizzas con mayores ventas a nivel mundial.

En 1977 fue adquirida por PepsiCo, que posteriormente, en 1997, separó su división de restaurantes para crear Yum! Brands como entidad independiente.

Los desafíos no son nuevos. En 2020, uno de los franquiciatarios más grandes de Pizza Hut en Estados Unidos se declaró en bancarrota y cerró alrededor de 300 sucursales, un antecedente que evidenció las dificultades estructurales que enfrenta la marca desde hace varios años.

Aunque Yum! Brands no ha detallado fechas exactas ni estados específicos donde ocurrirán los cierres actuales, la decisión forma parte de una estrategia de depuración enfocada en eliminar puntos de venta poco rentables mientras define el futuro corporativo de la cadena.

