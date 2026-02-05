Programa de Restaurantes al Aire Libre de NYC funcionará todo el año

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, confirmó esta semana su intención de tomar medidas para acelerar la disponibilidad del programa de Restaurantes al Aire Libre (‘Dining Out NYC’) de la ciudad de Nueva York durante todo el año y reducir las cargas regulatorias para estos negocios.

“Estas medidas, entre otras, ayudarán a los pequeños negocios a sobrevivir y adaptarse, eliminando políticas obsoletas que pueden llevar al cierre de establecimientos y a la pérdida de empleos. Esto es vital para mantener a Nueva York como la capital económica del mundo“, dijo la líder de poder legislativo municipal en un evento de la organización empresarial A Better New York’s (ABNY).

El avance de esta propuesta que ha venido siendo impulsada por diferentes cámaras comerciales, ha sido recibida con “optimismo” por parte de la Asociación de Restaurantes, Bares y Lounges Latinos de la Ciudad de Nueva York (NYSLRA).

“Es la mejor noticia que podemos recibir en un momento en que la mayoría de los pequeños restaurantes están ahogados por una crisis económica”, reaccionó Sandra Jáquez líder de este gremio.

El proyecto de ley que daría forma a estas nuevas normas, es co patrocinado por Menin y el concejal de Brooklyn, Lincoln Restler.

Otra iniciativa busca agilizar el proceso de solicitud de permisos para las terrazas, mientras que un tercero propone reducir el ancho del “paso peatonal libre” que los solicitantes deben mantener.

La propuesta que ya cuenta con el apoyo de la mayoría demócrata en el Concejo, permitiría a los restaurantes operar estructuras de comedor en las aceras y calles permitidas de forma permanente, en lugar de funcionar solo de manera estacional.

Además, el anteproyecto autorizaría a los supermercados a solicitar permisos para terrazas en las aceras y permitiría que todos los negocios amplíen el tamaño de las estructuras ubicadas en las aceras.

“Con el programa estacional, se les exige a estos negocios que inviertan una cantidad considerable de dinero. Además, se les pide que almacenen los muebles durante los meses restantes, algo para lo que muchos restaurantes no tienen espacio, por lo que incurren en el costo de tener que alquilar un almacén. Me preocupa que estemos creando obstáculos”, declaró el año pasado la presidenta del Concejo.

En cuestión de semanas…

Todas las estructuras instaladas en el exterior de los establecimientos gastronómicos debieron ser desmontadas y retiradas antes del 29 de noviembre del año pasado, y legalmente solo pueden volver a instalarse a partir del 1 de abril. No obstante, todo indica que el gremio de los restaurantes recibirá información sobre la modificación de este esquema en cuestión de semanas.

En febrero de 2024 el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) publicó nuevas normas con orientación precisa de cómo se pueden instalar mesas, sillas y protecciones en los espacios que serían autorizados en las aceras y en las calles en los cinco condados.

Esta nueva normativa introdujo regulaciones sobre el diseño, tarifas y un sistema de licencias que ha sido objeto de fuertes críticas al ser considerado como costoso y complicado.

Pero por presiones de este sector comercial vital para la Gran Manzana, el Concejo Municipal empezó a analizar las peticiones de los emprendedores gastronómicos, que califican la medida de limitar el programa de comidas en la calle, durante los ocho meses más cálidos del año, como poco rentable.

Para portavoces de gremios que agrupan a los restaurantes hispanos en la Gran Manzana, que generalmente son negocios familiares de pequeñas dimensiones, la posibilidad de extender el programa sería un alivio en medio de las circunstancias financieras complicadas que encaran la mayoría de estos establecimientos.

“Muchos restaurantes decidieron no participar, debido al alto costo del programa en general. Vivimos un momento en que la inflación devora nuestros negocios. Los precios de la renta y la electricidad por ejemplo siguen en ascenso. Que pequeños restaurantes puedan sumar más puestos todo el año sería un alivio”, destacaron portavoces de NYSLRA.