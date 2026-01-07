Julie Menin electa presidenta del Concejo Municipal de Nueva York; hispana sería su jefa de gabinete



Julie Menin, una mujer con una larga trayectoria en el gobierno municipal, fue electa unánimemente esta tarde presidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

En ese rol Menin “está preparada para servir como contrapeso estructural a la alcaldía socialista democrática de Zohran Mamdani“, comentó The New York Times. “Alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles el Concejo Municipal eligió a Menin, de 58 años, para el cargo, donde ejercerá poder sobre un órgano legislativo que se describe a sí mismo como una rama del gobierno en igualdad de condiciones con la alcaldía”.

“La candidata preferida de Mamdani para el puesto no era Menin, sino Crystal Hudson (D-Brooklyn), miembro del caucus progresista del Concejo. Pero Menin consiguió el apoyo suficiente de sus colegas concejales para concluir la contienda por la presidencia semanas antes de lo habitual”.

Según anunció ayer el Daily News, se espera que Menin nombre a Miguelina Camilo, una activista del Partido Demócrata de El Bronx y ex candidata al Senado estatal, como jefa de gabinete de la cámara municipal.

I’m deeply humbled that my colleagues have elected me as Speaker of the @NYCCouncil.



I will work tirelessly to be a Speaker for each of them, and for everyone we represent across our great city. pic.twitter.com/fnQcpKilIl — Julie Menin (@JulieMenin) January 7, 2026

Menin supervisará a un personal de aproximadamente 800 personas, con su sede en el ala este del Ayuntamiento, justo al otro lado de la rotonda de la oficina del alcalde. Demócrata de centro, es la primera presidenta judía del Concejo Municipal de Nueva York, al tiempo que Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Mamdani no la incluyó en el comité asesor que creó el mes pasado antes de asumir la alcaldía. Pero Menin dijo que esperaba que, trabajando con Mamdani, pudiera impulsar una agenda muy proactiva. “Todos los neoyorquinos deberían querer que el gobierno municipal funcione al más alto nivel, y eso significa no tener disputas ni dramas innecesarios”, declaró. “Las conversaciones que he tenido con el alcalde han sido muy productivas y espero trabajar con él”.

Menin ha dicho que será la primera presidenta en la historia del organismo en utilizar su poder de citación para investigar a los actores corruptos en la comunidad empresarial de la ciudad, citando a los cobradores de deudas y la industria de seguros como ejemplos de posibles objetivos.

A diferencia de su predecesora inmediata, Adrienne Eadie Adams, Menin dijo que también estaba dispuesta a ejercer ese poder para investigar las agencias municipales, y que estaba particularmente interesada en algunos de los contratos sin licitación de la alcaldía anterior.

“La sesión del miércoles fue el acto inaugural del mandato de Menin: en parte una declaración de unidad, en parte una hoja de ruta sobre cómo pretende dirigir a los 51 miembros del Concejo Municipal, y en parte un anticipo de la relación que espera tener con Mamdani. Y la votación en sí, unánime a su favor a pesar de la habitual contienda por el cargo de presidenta, es una prueba de la ambición de Menin”, publicó el portal City & State New York.

Menin fue favorita desde noviembre, logrando el apoyo crucial de poderosos sindicatos, como el Local 32BJ del SEIU (Service Employees International Union) y el Hotel and Gaming Trades Council, así como del representante Gregory W. Meeks, presidente del Partido Demócrata del Condado Queens.

Muchos dicen que no les sorprendería que Menin se postulara para alcaldesa dentro de cuatro años, cuando no podrá presentarse a la reelección como concejal debido a la limitación de mandatos. Pero ella ha negado esa aspiración. “Esta idea de que me postularía para alcaldesa dentro de cuatro años, la descarto por completo”, dijo hoy.

Corey Johnson, quien fue presidente del Concejo durante el segundo mandato del alcalde Bill de Blasio, describió los planes de Menin de usar el poder de citación para investigar empresas como “novedosos e innovadores”.

Elegida concejal demócrata del Upper East Side de Manhattan por primera vez en 2021, Menin es una abogada que trabajó como comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad bajo el alcalde Bill de Blasio. Previamente se desempeñó como Directora del Censo de la Ciudad de Nueva York 2020 y fue Asesora Corporativa Asistente Ejecutivo en el Departamento Legal de la Ciudad.