Telemundo Puerto Rico está ahora disponible en The Roku Channel

Telemundo Station Group de NBCUniversal Local anunció que Telemundo Puerto Rico, un canal de televisión por streaming gratuito con publicidad (FAST), que presenta la programación original de entretenimiento y noticias de Telemundo Puerto Rico/WKAQ, se encuentra disponible en EEUU a través de The Roku Channel.

El nuevo canal de streaming en español, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, presenta la programación completa de entretenimiento y noticias producida originalmente por WKAQ, la estación propiedad de Telemundo con sede en San Juan, Puerto Rico. El canal ofrece transmisiones simultáneas y presentaciones repetidas de más de 80 horas semanales de programación de variedades, programas de conversación, comedia, estilo de vida y contenido familiar, así como de series investigativas y noticieros galardonados.

“WKAQ tiene una trayectoria extraordinaria al servicio de los residentes de Puerto Rico, con contenido que celebra y conecta a sus comunidades, por lo que nos complace enormemente ampliar su alcance a personas de herencia puertorriqueña y a otras audiencias de habla hispana en los Estados Unidos”, expresó Valari Staab, presidenta ejecutiva de NBCU Local. “Este canal destaca el gran trabajo de nuestros talentosos equipos locales de producción y de nuestros dedicados periodistas en San Juan”, agregó.

“El contenido icónico de WKAQ ha conectado, informado y entretenido a la comunidad puertorriqueña durante generaciones, convirtiéndose en una parte indeleble de la cultura y la historia de la isla”, señaló José Cancela, presidente de Telemundo Station Group. “El lanzamiento de este canal de streaming gratuito permite ahora que la sólida oferta de entretenimiento de Telemundo Puerto Rico, junto con su periodismo de gran legado, conecte con las audiencias de nuevas maneras y en nuevos lugares en todo Estados Unidos”.

WKAQ, parte de Telemundo Station Group, ofrece programación local de noticias y entretenimiento en todo Puerto Rico desde 1954, cuando se convirtió en la primera estación de televisión local en salir al aire en la isla.