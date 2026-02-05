Walmart establece nuevo salario mínimo de $40.50 la hora para trabajadores de farmacia

Walmart anunció un ajuste salarial que impactará a miles de trabajadores en su división de farmacias en Estados Unidos, una medida que eleva de forma significativa el ingreso por hora de varios puestos recién creados dentro de sus tiendas.

La cadena minorista informó que incrementó el pago para aproximadamente 3,000 nuevos cargos de liderazgo en farmacias, cuyos sueldos pasaron de un promedio de $28 por hora a cerca de $42.

De igual forma, los técnicos de farmacia vieron un ajuste que elevó su remuneración de alrededor de $22 a $40.50 por hora, lo que representa un aumento estimado del 86%.

Este cambio forma parte de una estrategia de inversión en el área de Salud y Bienestar de la empresa, que opera en más de 4,200 ubicaciones dentro del territorio estadounidense.

De acuerdo con información difundida por la compañía, no se requiere contar con un título universitario para postularse como asociado de ventas en farmacia, técnico o líder de operaciones dentro de esta división.

En un comunicado oficial, Walmart señaló: “Estas inversiones son más que compensación. Se trata de fortalecer la experiencia de atención en las comunidades de todo el país mientras se crean trayectorias profesionales claras y de largo plazo para los asociados”.

Por su parte, Kevin Host, vicepresidente senior de Farmacia en Walmart, explicó que los aumentos salariales buscan respaldar a quienes brindan servicio directo a sus comunidades y pacientes, reforzando la importancia de su labor dentro de la cadena.

Impacto en empleados y beneficios adicionales

Trabajadores de la empresa han compartido testimonios positivos tras los ajustes.

Leisha González, recientemente ascendida a líder de operaciones de farmacia en Callaway, Florida, comenzó a laborar en Walmart hace una década y comentó: “Mi esfuerzo ha valido la pena y estoy agradecida por las oportunidades”.

“La empresa me ha ayudado a ganar confianza, desarrollar habilidades de liderazgo y servir mejor a nuestros pacientes”, añadió.

Además de los incrementos salariales, Walmart cubre los costos de certificación para que sus asociados se conviertan en técnicos de farmacia autorizados.

Desde 2016, la compañía ha apoyado a más de 22,000 empleados para completar este proceso de certificación profesional.

Los trabajadores de farmacia también cuentan con beneficios laborales que incluyen cobertura médica, planes de retiro 401(k) con aportación empresarial de hasta 6%, así como tiempo libre pagado que contempla licencias parentales.

Estos incentivos forman parte del paquete integral que la empresa ofrece para retener talento y promover el desarrollo interno.

