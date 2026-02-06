Alerta de salud: cuatro niños fallecidos esta temporada de gripe en Nueva York entre más de 144,000 casos

La gripe (flu/influenza) continúa circulando a pesar de varias semanas de descenso en el número de casos luego haber causado 4 muertes pediátricas, según los últimos datos Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC Health).

Esta temporada se han contabilizado más de 144,000 casos positivos de gripe en la ciudad. Más de la mitad (52%) corresponden a niños menores de 18 años. Durante la semana que finalizó el 31 de enero se registraron más de 1,400 casos de gripe confirmados por laboratorio, lo que marca la 6ta semana consecutiva de descenso. Las visitas a salas de urgencia (ER) y las hospitalizaciones con diagnóstico de gripe continúan disminuyendo y se mantienen por debajo del 1%.

Hubo más de 1,400 casos confirmados por laboratorio durante la semana que finalizó el sábado 31 de enero. Por primera vez en esta temporada de virus respiratorios se reportan cuatro muertes infantiles por gripe, destacó el Departamento en un comunicado.

La temporada de gripe del año pasado (2024-2025) batió récords en cuanto a muertes infantiles por gripe, con 289 fallecimientos reportados en todo el país. A nivel nacional, en lo que va de esta temporada de enfermedades respiratorias se han reportado 52 muertes infantiles por gripe hasta la semana que finalizó el 24 de enero.

“Esta temporada de gripe ha traído un aumento temprano y rápido de los casos de gripe en comparación con las dos temporadas anteriores, especialmente entre los niños (…) Nadie debería perder a un hijo por una enfermedad cuyas consecuencias más graves a menudo se pueden prevenir con la vacunación”, recordó la Dra. Michelle Morse, Comisionada de Salud interina de NYC. Además advirtió: “A pesar de los recientes descensos, es normal que los casos de gripe vuelvan a aumentar en esta época del año. Seguimos recomendando que se protejan a sí mismos y a sus familias vacunándose, lavándose las manos con frecuencia y manteniéndose hidratados”.

En cuanto a otros virus respiratorios (RSV), los casos confirmados por laboratorio se mantuvieron relativamente estables en general, pero la ciudad de Nueva York sigue registrando el mayor número de casos entre los neoyorquinos menores de 5 años. Las proporciones de visitas a urgencias y hospitalizaciones con diagnóstico de RSV siguen siendo elevadas para este grupo. Los casos de COVID-19 son bajos y disminuyeron a más de 700 en comparación con los más de 900 de la semana anterior. Las visitas a urgencias y las hospitalizaciones con diagnóstico de COVID-19 se mantuvieron estables. Más de 900 personas murieron a causa del COVID-19 en la ciudad de Nueva York en 2024.

De los 289 niños que fallecieron a causa de la gripe el año pasado en EE.UU. y que eran elegibles para ser inmunizados, 89% no estaba vacunado. Investigaciones preliminares del Reino Unido revelaron que la vacuna contra la gripe de este año tuvo una efectividad superior al 70% para evitar que niños y adolescentes fuesen hospitalizados.

El mes pasado, un bebé latino de 2 años murió de gripe (flu) en la vecina Nueva Jersey. En Estados Unidos la temporada de gripe suele extenderse de octubre a mayo, con un pico de actividad entre diciembre y febrero, si bien las infecciones pueden ocurrir durante todo el año.

Manténgase seguro: prevención básica

Si bien la reciente disminución en los casos de gripe reportados es una buena noticia, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York recuerda a los neoyorquinos que la temporada de gripe aún no ha terminado y que los casos podrían aumentar en las próximas semanas. Por ello insta a la población de cualquier edad, género y raza a mantenerse alerta y seguir tomando precauciones.

Cada año entre 1,500 y 2,000 neoyorquinos mueren a causa de la gripe estacional y la neumonía, que puede desarrollarse como una complicación de cualquiera virus respiratorio. Si usted o alguien en su hogar está enfermo, tome precauciones, como:

–Vacunarse

-Usar mascarilla

-Lavarse las manos con frecuencia

-Cubrirse al toser y estornudar

-Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia

-Quedarse en casa cuando se esté enfermo

Los datos oficiales de NYC Health sobre enfermedades respiratorias se actualizarán el 12 de febrero con cifras correspondientes a la semana que finalizará mañana sábado 7.