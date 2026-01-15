Madre latina llora muerte de su bebé por gripe en NJ; culpa al hospital por enviarlo a casa

Isaías Castillo, bebé de dos años, fue la primera víctima en morir a causa de la gripe en Nueva Jersey esta temporada.

Su madre, Giselle Castillo, cuenta sumida en el dolor que llevaron a su hijo a la sala de emergencias con fiebre, pero los enviaron a casa y horas después falleció. Por ello creen que la tragedia podría haberse evitado.

“Nunca volveré a ser la misma, mis hijos nunca volverán a ser los mismos, mi familia nunca volverá a ser la misma, y ​​para ellos es sólo un número más”, lamentó Giselle en declaraciones a ABC News.

Casi una semana después de su muerte, sus juguetes aún permanecen en la sala de estar, tal como él los dejó. “Es la mayor bendición que hemos tenido, y cambió la vida de muchas personas, y cuánto lo amamos y lo extrañamos”, agregó la madre.

Castillo contó que su hijo tenía fiebre de 101.2 grados F (38C) la noche del domingo 4 de enero. El lunes por la mañana ella y su esposo lo llevaron a la sala de emergencias del Morristown Medical Center. Según ella, les dijeron que tenía gripe y les indicaron que le dieran Tylenol o Motrin.

La fiebre bajó un poco esa tarde. Pero esa misma noche tenía fiebre de 105 grados F (40C) y estaba convulsionando. “Fue muy traumático, estaba asustada y le grité a mi esposo que llamara al 911”, agregó Castillo.

A la mañana siguiente, el martes 6 de enero, Isaías murió en el hospital. Ahora Castillo lamenta que no hubiese sido hospitalizado el día anterior. “Nunca debieron haberlo dejado ir a casa la mañana que estuvimos allí”, dijo.

Isaías no estaba vacunado porque no asistía a la guardería. Tenía programada su inmunización contra la gripe (flu/influenza) para finales de este mes. “Era la luz de cualquier lugar, conmovió a todas las personas que conoció, era el centro de atención dondequiera que iba, cualquiera que lo conociera”, lamentó Castillo. “Era tan humilde. Era tan amable, tan juguetón, tan lleno de energía”.

El hospital no ha emitido comentarios. Mientras se ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia.

Síntomas y cifras en alza en Nueva York

Los síntomas de la gripe suelen empezar a manifestarse entre uno y cuatro días después de haber estado expuesto al virus. La mayoría de las personas se enferman durante unos días.

Los síntomas típicos incluyen fiebre, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolores corporales, tos, secreción o congestión nasal y dolor de garganta. Malestares intestinales, como vómitos o diarrea, son posibles pero menos comunes.

En ocasiones, la gripe provoca complicaciones graves, como neumonía, hospitalización o muerte. Si tiene síntomas, hágase las pruebas de la gripe y del COVID-19 de inmediato para poder iniciar el tratamiento si reúne los requisitos. Muchas oficinas médicas, clínicas, centros de atención urgente y farmacias ofrecen pruebas para COVID-19, gripe y otros virus respiratorios en una sola prueba, recordó el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOH).

A finales de diciembre y ahora en enero el estado Nueva York ha reportado cifras récords de hospitalizaciones por gripe: ha habido casi 270,000 casos y 17,800 hospitalizaciones en la temporada 2025-26, según los datos estatales.