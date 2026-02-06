Casa Blanca se retracta: dice que empleado fue quien publicó por error video racista con los Obama

NUEVA YORK – Tras el amplio repudio de cibernautas y de líderes políticos, incluyendo republicanos, la Administración Trump removió el video que mostraba a Barack y a Michelle Obama, expresidente y exprimera dama, como monos en una selva.

Las imágenes generadas mediante inteligencia artificial fueron inicialmente justificadas por personal de la Casa Blanca. Sin embargo, luego del contundente rechazo que provocaron las mismas, el clip fue removido de la cuenta Thruth Social.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Un reporte de NBC News señala que la Casa Blanca además responsabilizó a un empleado del lugar por la divulgación.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el mensaje por error. Ya ha sido eliminado”, declaró un portavoz a la cadena.

La información provista no especifica el nombre del supuesto empleado.

Previamente, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, le había restado peso a las imágenes y catalogó de “indignación fingida” los cuestionamientos al video.

“Este video proviene de un meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, dejen de fingir indignación y reporten hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, afirmó.

El video hacía referencia a las continuas afirmaciones no evidenciadas de Trump sobre un supuesto fraude electoral en los comicios generales del 2020 en los que prevaleció el expresidente demócrata Joe Biden.

El clip desató cuestionamientos, no solo por parte demócratas, sino de varios republicanos por entender que el contenido era “racista”.

Por ejemplo, el senador John Curtis, republicano por Utah, calificó el mismo de “descaradamente racista e inexcusable”. “Nunca debió haber sido publicado o mantenido publicado por tanto tiempo”, añadió en un mensaje por la red social X.

La senadora republicana de Alabama, Katie Britt, coincidió con Curtis y argumentó que “no representa lo que somos como nación”.

El representante republicano de Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, afirmó que “el racismo y el odio no tienen cabida en nuestro país, nunca. Dividen a nuestra gente y debilitan los cimientos de nuestra democracia”.

A juicio de Fitzpatrick, las consecuencias de este tipo de acciones “son reales y duraderas”, ya que avivan la división de quienes ocupan posiciones de poder.

“Ya sea intencionada o por negligencia, esta publicación constituye un grave error de juicio y es absolutamente inaceptable, viniendo de quien venga, y mucho más del Presidente de los Estados Unidos. Se exige una disculpa clara e inequívoca”, puntualizó.

Previamente, el senador republicano de South Carolina, Tim Scott, pidió a Trump eliminar el contenido.

“Espero que sea falsa, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarla”, compartió por la referida red social.

Las imágenes de los Obama se ubicaban al final del clip. Repentinamente, la pareja aparecía en una especie de fotomontaje en el que se ven sus rostros superpuestos sobre cuerpos de simios.

De fondo, suena la canción “The Lion Sleeps Tonight” de Billy Eichner, utilizada en la película animada “The Lion King”.

En el 2015, por comentarios de esa naturaleza, el presentador Rodner Figueroa fue despedido de Univision.

Figueroa, de origen venezolano, comparó a la primera dama Michelle Obama con los personajes de la película “El planeta de los simios”.

