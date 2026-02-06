Clima de hoy en Chicago para este viernes 6 de febrero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 6 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de máxima y los 12 grados Fahrenheit (-11ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 23ºF (-5ºC) de máxima y 23ºF (-5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante el día y del 1 a lo largo de la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:12 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá escasa nubosidad. Se estima que la temperatura máxima sea de 25 grados Fahrenheit (-4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 21 (-6 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 12% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima