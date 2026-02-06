Mbappé reclama al PSG el pago de casi $7 millones pendientes

Kylian Mbappé dio un nuevo paso en su litigio contra el Paris Saint-Germain luego que este viernes enviara a un agente judicial a la sede del club para notificar formalmente un requerimiento de pago por una suma pendiente de 5.9 millones de euros (unos $6.97 millones de dólares), de acuerdo con información publicada por el diario L’Équipe.

El reclamo se desprende de una sentencia emitida a finales de diciembre de 2025 por el tribunal laboral de París, que condenó al PSG a pagar un total de 60.9 millones de euros (casi $72 millones de dólares) a su entonces jugador. De ese monto, 55 millones ($65 millones de dólares) correspondían a salarios y primas no abonadas, mientras que el resto incluía vacaciones devengadas e intereses, cifra que ronda los 5.9 millones de euros.

Aunque el tribunal ordenó la ejecución provisional del fallo, el club parisino solo ha transferido los 55 millones iniciales y mantiene pendiente el pago del monto restante, según el medio francés. Ante esta situación, el PSG dispone ahora de un plazo de ocho días para saldar la deuda con el actual futbolista del Real Madrid.

En caso de incumplimiento, la defensa de Mbappé podría solicitar el embargo de esa cantidad directamente de las cuentas del club.

Este dictamen del tribunal laboral representa el segundo fallo favorable a Mbappé en este conflicto, luego de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) también se pronunciara a su favor el 25 de octubre de 2024, a través de su comité de apelación en París.

