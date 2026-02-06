DOJ pide quitar ciudadanía a taxista que abusó de una pasajera en Nueva York

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda de desnaturalización en Nueva York contra Gurmeet Singh -originario de India- quien, según la denuncia ocultó y tergiversó en su solicitud de naturalización el hecho de haber secuestrado y agredido sexualmente a una pasajera de su taxi.

El crimen sucedió el 6 de mayo de 2011 cuando la pasajera se quedó dormida en el asiento trasero del taxi y Singh la llevó a una calle lateral en un traslado entre Brooklyn y el Bajo Manhattan. Cuando la mujer despertó encontró al taxista encima de ella en otro auto, con un cuchillo en la garganta, diciéndole que dejara de resistirse si quería vivir. Luego la ató, la amordazó, le vendó los ojos, le quitó la ropa y la violó, según un comunicado del DOJ.

Singh ocultó estos hechos durante todo el proceso de naturalización y se convirtió en ciudadano estadounidense pocos meses después, el 19 de octubre de 2011. Gracias a las pruebas de ADN, así como a una investigación realizada por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), Singh fue identificado como el agresor. Después fue condenado en Nueva York por violación y secuestro como delito grave con motivación sexual y sentenciado a 20 años de prisión en 2014.

“Este Departamento de Justicia continuará revocando la ciudadanía a quienes cometen crímenes atroces y los ocultan durante el proceso de naturalización”, declaró la Fiscal General, Pamela Bondi. “La ciudadanía estadounidense es un gran y sagrado privilegio que debe ganarse con honestidad”.

“Los actos viles de este individuo demuestran que no se le debería haber otorgado la ciudadanía estadounidense”, afirmó el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ. “Singh ingresó a nuestro país a través de las leyes de inmigración basadas en lazos familiares, luego cometió crímenes horribles antes de mentir sobre ellos para convertirse en ciudadano estadounidense. Ahora corregiremos esta injusticia”.

“El acusado en este caso obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante engaño, y tras cometer los atroces crímenes de violación y secuestro”, declaró Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York. “Este caso, presentado para despojar al acusado de una ciudadanía que no se ganó y a la que no tenía derecho, demuestra el compromiso de nuestra Oficina con la protección del pueblo estadounidense y la defensa de la santidad de la ciudadanía estadounidense”.

Las personas nacidas en Estados Unidos no pueden perder su ciudadanía. Pero según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía estadounidense por naturalización puede ser revocada y cancelada si se obtuvo ilegalmente o mediante la ocultación de un hecho material o por tergiversación intencionada. Solo los ciudadanos naturalizados pueden perderla.

La administración Trump ordenó a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que enviaran entre 100 y 200 casos al mes este año al DOJ como el caso de Singh. En comparación, sólo se presentaron alrededor de 120 casos en todo el país entre 2017 y 2025. El caso de Singh se verá ahora en un tribunal federal, donde un juez decidirá si el gobierno ha cumplido con los requisitos legales necesarios para revocar su ciudadanía, agregó The Times of India.

El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda