¿Itatí Cantoral en el Super Bowl? Vuelve Soraya Montenegro

Soraya Montenegro volverá a la televisión estadounidense, pero esta vez desde un escenario inesperado: el Super Bowl LX. Itatí Cantoral retoma el icónico personaje de ‘María la del Barrio’ en un comercial de e.l.f. (eyes lips face) que se emitirá el próximo 8 de febrero durante la transmisión desde el Levi’s Stadium en Santa Clara.

El anuncio se presenta como una parodia colorida que incluye tonos saturados, lágrimas listas para caer y reacciones exageradas. Allí aparece Melissa McCarthy interpretando a “Melisa”, una mujer que despierta en un hospital tras un accidente automovilístico.

Al abrir los ojos, descubre que solo tiene un día para aprender español antes del espectáculo del medio tiempo. La actriz recibe la ayuda de un médico encarnado por Nicholas González, quien la acompaña en su misión lingüística contrarreloj.

El regreso de Soraya, pero más intensa

La entrada de Cantoral en la escena es un guiño perfecto para los fans de la telenovela y un puente directo hacia el humor del comercial. La versión actualizada de Soraya Montenegro llega celosa y burlona, como si no hubiera pasado un día desde sus exabruptos más famosos, y provoca un estallido dramático digno de su legado televisivo.

Sus gestos exagerados encajan a la perfección con el tono del anuncio, que se apoya en la sátira para conectar con el público latino.

Pero esto que se ve no surge de la nada. El concepto del comercial retoma un chiste que Bad Bunny lanzó durante su visita a ‘Saturday Night Live’ en octubre de 2025, cuando advirtió en español que los angloparlantes tenían “cuatro meses para aprender el idioma” antes de su presentación en el Super Bowl.

Como primer artista latino masculino en encabezar el espectáculo del medio tiempo, ese comentario se convirtió en una referencia recurrente en redes y un punto de partida para campañas de marcas como e.l.f.

Una campaña que habla en código pop latino

Para e.l.f. Cosmetics, el anuncio funciona como una “carta de amor” a la comunidad latino/hispana, uno de los segmentos más relevantes de su base de consumidores. La compañía acompaña el lanzamiento con colaboraciones adicionales, entre ellas una alianza con Duolingo para ofrecer suscripciones gratuitas a quienes quieran aprender español, afianzando el mensaje central del comercial.

La aparición de Soraya Montenegro también responde a un fenómeno reciente: el uso de referentes de la cultura pop latina en campañas globales de alto perfil. Traer de vuelta a un personaje tan emblemático conecta con la nostalgia, pero también con un público bilingüe que hoy tiene un peso creciente en la publicidad y en eventos masivos como el Super Bowl.

