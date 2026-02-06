Impensado: shows de medio tiempo más vistos del Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl es un fenómeno televisivo que cambió para siempre la forma en que se mide la cultura pop y muchos otros ámbitos.

Primero nació como un espacio modesto con bandas universitarias en 1967 y terminó convertido en un ritual global donde 12 minutos pueden definir una década.

Este año, con el Super Bowl LX desde el Levi’s Stadium y Bad Bunny al frente del espectáculo, vuelve la pregunta de siempre: ¿Quién tiene realmente el show más visto de la historia?

Antes de responder, toca revisar el ranking que marca la pauta de lo que Bad Bunny podría superar este domingo entre Patriots y Seahawks.

El top 10 de los shows del medio tiempo más vistos del Super Bowl

10. Black Eyed Peas

Los Black Eyed Peas reunieron 110.2 millones de espectadores en 2011 con un show futurista acompañado por Slash y Usher. Aunque la puesta en escena fue ambiciosa, la crítica no fue igual de amable, señalando fallas vocales y poca cohesión.

9. Beyoncé

En 2013, Beyoncé registró 110 millones de visualizaciones en Nueva Orleans, impulsada por la reunión sorpresa de Destiny’s Child y un repertorio preciso: “Crazy in Love”, “End of Time” y “Baby Boy”.

8. Madonna

Madonna subió la barra en 2012 con más de 114 millones de vistas desde Indianápolis. Su espectáculo inspirado en iconografía egipcia hiló “Vogue”, “Music” y una batería de invitados: LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green.

7. Bruno Mars

Bruno Mars siguió el ascenso en 2014 con más de 115 millones de espectadores, energía desbordada y la aparición de los Red Hot Chili Peppers en el MetLife Stadium.

6. Coldplay

En 2016, Coldplay consiguió 115.5 millones de visualizaciones, escoltado por Beyoncé y Bruno Mars en un show que muchos recuerdan como uno de los más coloridos y emotivos de la década.

5. Lady Gaga

Lady Gaga tomó el mando en 2017 y llegó a 117.5 millones. Su salto inicial desde el techo, su popurrí y la interpretación de “Million Reasons” la dejaron entre las favoritas del público.

4. Katy Perry

Katy Perry escaló aún más en 2015: 121 millones de visualizaciones, un león gigante, tiburones bailando, fuegos artificiales y las apariciones de Lenny Kravitz y Missy Elliott. Fue, por un tiempo, el show más visto de todos.

3. Rihanna

El tercer lugar lo ocupa Rihanna, quien en 2023 acumuló más de 121 millones de espectadores. Su revelación de embarazo quedó grabada en la memoria colectiva y amplificó la atención sobre su actuación.

2. Usher

Usher se quedó con el segundo puesto en 2024 al llegar a 129.3 millones de espectadores. Interpretó “Yeah!”, “My Boo” y “Love in This Club”, sumando a Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris, Jermaine Dupri y will.i.am en un segmento cargado de nostalgia, coreografía y brillo.

1. Kendrick Lamar

El récord actual pertenece a Kendrick Lamar. Su presentación durante el Super Bowl LIX el año pasado alcanzó 126 millones de espectadores en un espectáculo que apostó por narrativa, minimalismo visual y una coreografía milimétrica.

Kendrick Lamar y su show histórico durante el Super Bowl de 2025. / Matt Slocum | AP. Crédito: Matt Slocum | AP

¿Puede Bad Bunny superar el récord de Lamar?

El anuncio de la NFL sobre su participación, por ejemplo, alcanzó 8,5 millones de ‘Me gusta’, muy por encima de los registros previos de Rihanna (2,9 millones) y Kendrick Lamar (2,2 millones).

Además, Bad Bunny fue el artista más escuchado de Spotify y llega recién coronado con el Grammy a Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Su discurso en la ceremonia, crítico del ICE y de la política migratoria del presidente Donald Trump, también ha estado en boca de todos.

Con esa suma de expectativa, impacto cultural y alcance digital, la mesa está servida. Si alguien puede romper el récord, es él.

