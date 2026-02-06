Latinos que estuvieron en el Super Bowl antes de Bad Bunny

La llegada de Bad Bunny al show de medio tiempo del Super Bowl LX no surgió de la nada.

Benito Antonio Martínez Ocasio, recién premiado con el Grammy al Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos”, entrará al Levi’s Stadium como el primer solista latino en encabezar el espectáculo cantando mayoritariamente en español. Pero antes de él, otros nombres ya habían abierto esas puertas a ritmo de pop, salsa, jazz y reggaetón.

Gloria Estefan y la primera gran sacudida latina

Si se rastrea el origen del movimiento, el mapa apunta sin duda a Gloria Estefan. Su presencia en los años 90 no sólo representó a la comunidad cubana en Estados Unidos, también transformó por completo el enfoque tradicional del medio tiempo.

En el Super Bowl XXVI de 1992, Estefan irrumpió como la primera estrella latina en asumir un papel protagónico. Aunque el show “Magia del Invierno” seguía la línea familiar de la época, su aparición rompió la hegemonía de las bandas de marcha.

Gloria Estefan durante el Super Bowl XXVI de 1992 / Bill Sikes | AP. Crédito: Bill Sikes | AP

Luego la propia Gloria Estefan regresó en 1995 para el Super Bowl XXIX con un espectáculo inspirado en “Indiana Jones”, acompañada de Miami Sound Machine y del trompetista cubano Arturo Sandoval, quien llevó el jazz latino al centro del emparrillado.

Su tercera participación, en 1999, la unió a Stevie Wonder en un despliegue de salsa, swing y energía que la consolidó como la artista latina más recurrente en la historia del evento.

El pop bilingüe conquista el nuevo milenio

Con el año 2000 llegó otra mezcla poderosa: el pop global con acento latino. En el Super Bowl XXXIV, Enrique Iglesias y Christina Aguilera (ella de raíces ecuatorianas) compartieron escenario con Phil Collins y Toni Braxton. Su interpretación conjunta de “Celebrate the Future Hand in Hand” fue todo un éxito.

Más adelante, en 2011, Taboo, integrante de The Black Eyed Peas (con ascendencia mexicana), aportó su energía al show principal; y en 2016, el venezolano Gustavo Dudamel se sumó a Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson en una presentación que lo llevó del podio orquestal al escenario deportivo más visto del planeta.

Shakira y Jennifer Lopez en su presentación del Super Bowl LIV en Miami en el 2020. / Patrick Semansky | AP. Crédito: Patrick Semansky | AP

2020: el estallido latino que cambió todo

El Super Bowl LIV de Miami marcó un antes y un después. Shakira y Jennifer Lopez encabezaron un espectáculo vibrante que celebró la cultura latina con ritmos como la champeta, el reggaetón y la salsa.

J Balvin se sumó a la fiesta y, entre las sorpresas, estuvo un joven Bad Bunny interpretando versos de “I Like It”.

Ahora, el turno histórico de Bad Bunny

Ya el presente tiene una nueva página que escribir. Este 8 de febrero, cuando los New England Patriots y los Seattle Seahawks salgan al campo, el planeta también tendrá la mirada puesta en Benito. Será la primera vez que un artista solista latino lidere el show del medio tiempo cantando en español para una audiencia global.

Un reto enorme, sí, pero también la coronación de un trayecto que comenzó mucho antes de que el reggaetón llegara a los estadios con aquellos artistas que, a punta de talento, pavimentaron la ruta que hoy él recorre.

Sigue leyendo:

Bad Bunny promete poner a bailar al mundo en el Super Bowl

Editorial: Bad Bunny, el Super Bowl y los inmigrantes

Bad Bunny lidera lista de canciones más escuchadas en Apple Music en China