Juicio estatal contra Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson comenzará el 8 de junio

El juicio estatal contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue fijado para el próximo 8 de junio por el juez de Manhattan Gregory Carro.

La decisión adelanta el proceso estatal al federal, cuya selección del jurado está prevista para el 8 de septiembre y las declaraciones iniciales para el 13 de octubre. Eso abre la posibilidad de que el acusado enfrente dos juicios consecutivos por el mismo crimen.

Durante la audiencia celebrada este viernes, Mangione —de 27 años y detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn— protestó por la situación al asegurar que se trata de un “doble enjuiciamiento”.

“Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos”, dijo mientras era escoltado fuera de la sala.

Su abogada, Karen Friedman Agnifilo, advirtió que la defensa no estará preparada para junio debido a que también trabaja en el caso federal, indicó AP.

“El Sr. Mangione se encuentra en una situación insostenible. Es un tira y afloja entre dos fiscalías diferentes”, afirmó.

El juez respondió: “Estén listos”.

Gregory Carro indicó que el proceso estatal podría aplazarse hasta el 8 de septiembre si alguna apelación retrasa el calendario federal.

Los abogados del acusado han insistido en que el juicio federal se celebre primero, ya que, según expertos citados por AP, una causa previa podría impedir el proceso estatal por las protecciones contra la doble incriminación en Nueva York.

Sin embargo, si el caso estatal avanza antes, el federal aún podría realizarse.

Luigi Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales, ambos castigados con cadena perpetua. La semana pasada, la jueza del caso federal determinó que la fiscalía no podrá solicitar la pena de muerte.

El fiscal adjunto de distrito Joel Seidemann pidió que el juicio de Nueva York se realizara primero al considerar que el estado tiene prioridad jurisdiccional, dado que el arresto fue efectuado por la policía local.

Además, señaló que la familia de Thompson desea que ese proceso se lleve a cabo antes.

Mangione no deberá comparecer nuevamente ante el tribunal estatal hasta mayo, cuando el juez decidirá sobre una solicitud de la defensa para excluir pruebas que, según los fiscales, lo vinculan con el crimen.

Entre ellas una pistola 9 milímetros y un cuaderno donde habría descrito su intención de atacar a un ejecutivo del sector salud.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Mangione fue arrestado cinco días después en Pensilvania.

