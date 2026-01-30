Juez impide a los fiscales federales solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione

Una juez federal dictaminó este viernes que los fiscales no podrán solicitar la pena de muerte contra Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, lo que frena el intento del gobierno de Donald Trump de llevar el caso por la vía de la ejecución capital.

La jueza Margaret Garnett desestimó el cargo federal de asesinato que abría la puerta a la pena de muerte al considerar que estaba técnicamente mal formulado, publicó The Associated Press.

En su resolución escrita, citada por la agencia de noticias, explicó que su decisión tenía como objetivo “excluir la pena de muerte como un castigo disponible para ser considerado por el jurado” en caso de condena.

Garnett también anuló un cargo por posesión de armas, pero mantuvo los cargos por acoso, que conllevan una posible pena de cadena perpetua. Según la jueza, para que la fiscalía pudiera pedir la pena capital debía probar que Mangione cometió el asesinato mientras perpetraba otro “delito violento”.

El acoso no encaja en esa definición legal, señaló, apoyándose en jurisprudencia y precedentes.

En un punto favorable a la acusación, la jueza autorizó el uso de las pruebas encontradas en la mochila de Mangione al momento de su arresto, entre ellas una pistola de 9 milímetros y un cuaderno en el que, según las autoridades, describía su intención de atacar a un ejecutivo del sector asegurador.

La defensa había pedido excluir estos elementos al alegar que el registro fue ilegal por haberse realizado sin orden judicial.

Durante la audiencia del viernes, Garnett dio a la fiscalía federal de Manhattan un plazo de 30 días para decidir si apela la exclusión de la pena de muerte. Advirtió además que el proceso federal quedaría suspendido si el gobierno decide recurrir su fallo.

Garnett reconoció que su decisión “puede parecer tortuosa y extraña” incluso para juristas, pero subrayó que responde a su obligación de aplicar de forma estricta los criterios establecidos por la Corte Suprema.

“La ley debe ser la única preocupación del tribunal”, escribió.

Luigi Mangione, de 27 años, asistió a la audiencia acompañado por sus abogados y se mostró relajado, según testigos. Los fiscales se reservaron el derecho a apelar, aunque indicaron que están preparados para ir a juicio, indicó AP.

A la salida del tribunal, su abogada, Karen Friedman Agnifilo, calificó la resolución de “increíble” y dijo que el equipo de defensa la recibió con alivio.

La selección del jurado en el caso federal está prevista para el 8 de septiembre, con alegatos iniciales y testimonios a partir del 13 de octubre.

Esta semana, la fiscalía de Manhattan pidió que el juicio estatal comience el 1 de julio, una solicitud que Garnett rechazó, al señalar que solo avanzará sobre el caso federal salvo que las partes del proceso estatal intervengan formalmente.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 cuando se dirigía a un hotel del centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Cámaras de seguridad captaron a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda.

La policía indicó que las balas tenían inscritas las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, una referencia a críticas habituales contra las prácticas de las aseguradoras. Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League y miembro de una familia adinerada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Nueva York.

En abril, la fiscal general Pam Bondi ordenó a los fiscales federales solicitar la pena de muerte, cumpliendo una promesa de campaña de Trump de reactivar la pena capital a nivel federal. Fue la primera vez que el Departamento de Justicia pidió una ejecución durante el segundo mandato del presidente, tras la suspensión de las ejecuciones federales bajo la administración de Joe Biden.

Los abogados de Mangione también habían argumentado que el anuncio público de Bondi vulneró los protocolos internos del Departamento de Justicia y contaminó el proceso del gran jurado por motivaciones políticas.

Sigue leyendo:

• Debate por el inicio del juicio contra Mangione, que podría retrasarse hasta 2027

• Luigi Mangione reaparece con nuevo look en audiencia federal en Nueva York

• Arrestan a hombre que se hizo pasar por agente del FBI para “liberar” a Luigi Mangione