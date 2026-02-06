Trump pide al Congreso aprobar la Ley SAVE para endurecer requisitos de voto en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a los republicanos en el Congreso a aprobar la Ley SAVE America, un proyecto promovido por su partido que busca endurecer los requisitos para participar en las elecciones federales, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario afirmó que las elecciones estadounidenses están “amañadas” y son “el hazmerreír de todo el mundo”. También advirtió que, si no se introducen cambios, el país “dejará de existir”.

Trump pidió a los legisladores republicanos impulsar medidas como la exigencia de identificación de votantes, la presentación de pruebas de ciudadanía para registrarse y mayores restricciones al voto por correo.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, ya había aprobado el año pasado una primera versión de la Ley SAVE, que obliga a presentar documentación que demuestre la ciudadanía estadounidense para registrarse en elecciones federales, aunque la legislación vigente ya prohíbe votar a quienes no sean ciudadanos.

Recientemente, los republicanos presentaron una versión actualizada del proyecto que incorpora el requisito de identificación de votantes a nivel federal.

Además, la iniciativa plantea limitar el voto por correo y permitirlo solo en situaciones específicas, como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes, una propuesta que el presidente volvió a respaldar públicamente.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han advertido que estas disposiciones podrían dificultar el acceso al voto para millones de personas.

El impulso a esta legislación llega después de que la Casa Blanca restó importancia a recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de “nacionalizar” las elecciones.

En una entrevista con NBC, el mandatario sostuvo sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contabilizando correctamente los votos.

Por su parte, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró que el objetivo central del presidente es reforzar las garantías contra el voto de los no ciudadanos mediante legislación federal.

