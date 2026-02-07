Hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance

Un hombre de Ohio fue acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance durante una visita a su estado natal el mes pasado, según informó Associated Press. Además, la fiscalía presentó cargos adicionales por posesión de archivos digitales que muestran abuso sexual infantil, un delito que podría implicar hasta 20 años de prisión.

El cargo por amenazas podría conllevar hasta cinco años de cárcel.

El acusado, Shannon Mathre, de 33 años y residente de Toledo, se declaró inocente de los cargos el viernes ante el tribunal. Su abogado, Neil McElroy, aseguró que el estado de salud de Mathre hace improbable que pudiera cumplir con la amenaza contra Vance y calificó el cargo como “una farsa”.

Según McElroy, Mathre padece “algunas discapacidades mentales y diversas otras afecciones”, aunque se negó a dar detalles sobre su condición.

El Servicio Secreto tomó muy en serio la amenaza, que Mathre habría hecho verbalmente diciendo: “Voy a averiguar dónde estará él (el vicepresidente) y usaré mi arma automática M14 y lo mataré”.

Durante la investigación, las autoridades incautaron el teléfono Samsung de Mathre el 21 de enero para analizar sus comunicaciones y archivos digitales relacionados con los cargos adicionales.

La Fiscal General Pamela Bondi señaló que el Departamento de Justicia actúa “con firmeza” ante cualquier amenaza contra el vicepresidente.

Por su parte, David M. Toepfer, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, subrayó que “las amenazas hostiles y violentas contra el vicepresidente o cualquier otro funcionario público no serán toleradas en nuestro distrito”.

El agente del Servicio Secreto Matthew Schierloh afirmó que la seguridad de los funcionarios es una prioridad absoluta y destacó la colaboración ciudadana y el trabajo de los agentes que permitió la investigación y el arresto de Mathre.

Mathre deberá regresar a la corte el miércoles para una audiencia en la que se determinará si permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

El caso se suma a otro incidente ocurrido en Ohio el mes pasado, cuando William D. DeFoor, de 26 años, fue arrestado por romper las ventanas de la residencia de Vance poco después de su regreso a Washington tras un fin de semana en Ohio.

Actualmente, Vance se encuentra en Milán, Italia, asistiendo al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

