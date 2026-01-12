Presentador de radio renuncia tras publicación que sugería el asesinato de J.D. Vance

Un presentador voluntario de una emisora universitaria de Massachusetts renunció a su cargo luego de que autoridades federales y estatales confirmaran una publicación en la red social Bluesky en la que se llamaba a matar al vicepresidente estadounidense J.D. Vance.

El mensaje, informó FOX News, fue publicado desde la cuenta hanslopez.bsky.social, donde el usuario escribió: “Es simple: matamos a J.D. Vance”, en respuesta a otro comentario que afirmaba que el vicepresidente consideraba a Reino Unido y Francia como posibles enemigos de Estados Unidos.

El autor de la publicación se identificó como presentador de un programa en WUML, una estación de radio financiada por la Universidad de Massachusetts en Lowell.

Tras conocer el contenido del mensaje, la universidad alertó a las autoridades.

En un comunicado citado por FOX News, UMass Lowell indicó que su departamento de policía coordinó de inmediato con el FBI, el Servicio Secreto y la policía de Haverhill para evaluar la situación.

Las autoridades contactaron al responsable de la cuenta y, tras realizar las verificaciones correspondientes, determinaron que no existía una amenaza inmediata.

El Servicio Secreto confirmó a FOX News que estaba al tanto de la publicación.

WUML, fundada en 1952 y operada por estudiantes, funciona como una emisora de radio no comercial que transmite tanto por FM como por internet y sirve a la comunidad universitaria y a la ciudad de Lowell, recordó el medio.

La universidad subrayó que cualquier amenaza de violencia es incompatible con los valores de la institución y del sistema democrático.

Como consecuencia del incidente, el individuo eliminó la publicación de su cuenta de Bluesky. La universidad señaló además que se trata de un exalumno. Otras publicaciones polémicas del mismo perfil también fueron borradas.

