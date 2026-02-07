Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 7 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 7 de febrero. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $3,300,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 7 de febrero

Los números ganadores son: 01 05 12 15 22 23 26 28 30 33 34 41 55 61 62 66 67 74 76 77

Números ganadores de Numbers del sábado 7 de febrero

Combinación mediodía: 07 04 08

Combinación noche: 09 08 03

Números ganadores de Win 4 del sábado 7 de febrero

Combinación mediodía: 04 03 02 05

Combinación noche: 09 03 06 03

Números ganadores de Take 5 del sábado 7 de febrero

Combinación mediodía: 04 14 19 32 34

Combinación noche: 01 08 13 34 37

Números ganadores de Cash4Life del sábado 7 de febrero

Los números ganadores son: 13 31 38 43 56

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden escaparse ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, ya que se han dado casos de jugadores que han descartado boletos ganadores por error.

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

