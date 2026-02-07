Murió Terrance Gore, exjugador de los New York Mets, a los 34 años

El veterano de ocho años en las Grandes Ligas, Terrance Gore, Ligas conocido por su dinámico corrido de bases que lo convirtió en miembro de tres clubes campeones de la Serie Mundial, ha fallecido a la edad de 34 años.

We are shocked and saddened to learn of the passing of Terrance Gore.



A member of the back-to-back AL champion and 2015 World Series champion Kansas City Royals, Gore played eight Major League seasons in all from 2014-2022. He also appeared for the Cubs, Dodgers, Braves, and… pic.twitter.com/dskvqtfHiz — MLB (@MLB) February 7, 2026

La carrera de Gore en las Grandes Ligas fue única. Tuvo apenas 85 veces al bate en temporada regular a lo largo de 112 juegos. Su primer hit no llegó sino hasta el 2018, su quinta temporada en la liga, en un lapso de apenas 12 turnos. Pero para ese momento, Gore ya había acumulado 23 bases robadas en la temporada regular y cuatro más en los playoffs.

Nacido en Macon, Georgia, los Reales seleccionaron a Gore en la 20ma ronda del Draft amateur del 2011. Debutó con Kansas City en el 2014 y tuvo apenas dos oportunidades al bate en 11 juegos en esa temporada. Pero se fue de 5-5 en intentos de robo y luego se estafó tres bases más durante la postemporada, mientras la franquicia avanzaba a su primera Serie Mundial desde 1985.

We are heartbroken from the loss of Terrance Gore, and send our love to his family and loved ones. pic.twitter.com/qgZFkHRFSx — Kansas City Royals (@Royals) February 7, 2026

Al año siguiente, Gore robó una base durante el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana en una victoria sobre los Astros, en camino al primer campeonato de los Reales en 30 años. También se estafó una almohadilla durante el Juego del Comodín de la Liga Nacional del 2018 con los Cachorros y luego se robó 13 (la mayor cantidad de su carrera) en el 2019 durante su segunda etapa con Kansas City.

Temporada 2022 con los Mets

La última temporada de su carrera en Grandes Ligas fue en 2022 y la disputó los New York Mets. Apenas jugó 10 partidos, con un hit, una anotada y tres bases robadas.

Terrance Gore has his first Major League hit for the first time in 3 years! pic.twitter.com/JJZEEYQGrq — SNY (@SNYtv) October 5, 2022

En su carrera, el veloz corredor registró 16 imparables y sólo una carrera impulsada, pero robó 48 bases en 58 intentos y anotó 36 rayitas (incluyendo la postemporada).

También ganó un anillo de Serie Mundial con los Dodgers del 2020 y los Bravos del 2021. Gore hizo su única presentación con Atlanta en todo ese año como corredor emergente en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cerveceros.

Seguir leyendo:

Yankees traen de regreso a Paul Goldschmidt por un año

Francisco Lindor dolido por su ausencia en el Clásico Mundial: “Lo siento por los fanáticos de Puerto Rico”

Yasiel Puig enfrenta sentencia de hasta 20 años de prisión tras ser encontrado culpable de obstrucción a la justicia