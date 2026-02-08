Cuál es la cantidad de plata que una persona puede poseer legalmente

La compra de metales preciosos suele generar dudas entre inversionistas y coleccionistas, especialmente cuando se trata de límites legales. En el caso de la plata, la normativa en Estados Unidos no impone un tope de posesión, aunque sí existen reglas específicas cuando se realizan transacciones de alto valor.

En territorio estadounidense, una persona puede poseer legalmente cualquier cantidad de plata, ya sea en monedas, lingotes, barras, rondas o cualquier forma de bullion.

La legislación federal no establece un número máximo de onzas, tampoco exige licencias, registros previos ni notificaciones al gobierno simplemente por tener plata guardada en casa o en una bóveda privada.

En otras palabras, la propiedad no está restringida.

Sin embargo, donde suele surgir confusión es en el terreno de los reportes fiscales y financieros.

Aunque la posesión es ilimitada, las operaciones de compra o venta sí pueden generar obligaciones de reporte, principalmente para los comerciantes de metales preciosos.

Estas medidas están orientadas al control de lavado de dinero y no implican que poseer grandes cantidades sea ilegal.

Existen dos escenarios clave en los que puede activarse un reporte ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés):

Pagos en efectivo de gran monto

Si un comprador paga más de $10,000 en efectivo en una sola operación para adquirir plata, el vendedor está obligado a presentar el Formulario 8300 ante el IRS.

Este documento no revela cuánto metal posee la persona en total, sino únicamente los detalles de esa transacción específica.

Transferencias bancarias, cheques o pagos electrónicos normalmente no activan esta obligación.

Reventas de gran volumen a distribuidores

Cuando un propietario decide vender ciertos tipos de plata en cantidades elevadas a un comerciante autorizado, el vendedor podría estar obligado a presentar el Formulario 1099-B.

Este requisito depende de varios factores, como el tipo de producto vendido, la cantidad y la forma en que se estructure la operación.

Nuevamente, esto no limita la posesión, solo crea un registro de la venta.

Otro punto relevante es el aspecto fiscal. Si una persona vende plata por un precio superior al que pagó originalmente, la ganancia suele clasificarse como ganancia de capital por objeto coleccionable, categoría que puede estar sujeta a tasas impositivas más altas que las aplicadas a acciones o bonos, dependiendo del nivel de ingresos del contribuyente.

Esta regla también aplica para otros bienes coleccionables como oro, obras de arte o antigüedades.

En términos prácticos, no existe un límite legal de plata que un ciudadano pueda tener en Estados Unidos.

No hay registros obligatorios ni topes establecidos. Lo que sí existe es una serie de lineamientos cuando se mueven sumas grandes de dinero o metales dentro del sistema financiero, donde entran en juego los reportes y las obligaciones fiscales.

