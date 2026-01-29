Por qué comprar oro en Costco es más barato gracias a tu membresía

Comprar oro físico suele implicar intermediarios, comisiones elevadas y procesos poco claros. Sin embargo, Costco ha encontrado una forma de ofrecer lingotes de oro a precios competitivos, aprovechando su modelo de membresías y recompensas para reducir el costo final a sus socios.

Oro a precio cercano al mercado

Costco no solo vende alimentos y artículos para el hogar. El minorista también comercializa lingotes de oro de 24 quilates y 1 onza troy, disponibles en línea y en tiendas seleccionadas.

Estos productos provienen de refinerías reconocidas a nivel mundial, como Rand Refinery, con sede en Sudáfrica, y PAMP, de Suiza.

De acuerdo con reportes citados por CNBC, el precio del oro ha subido 15% en lo que va del año y esta semana superó la marca de $5,100 por onza, impulsado por la volatilidad económica y política.

Costco suele fijar el precio de sus lingotes muy cerca del valor spot del mercado, que ronda ligeramente los $5,000, lo que ya de entrada resulta competitivo frente a joyerías y distribuidores especializados.

La membresía como llave del descuento

Para comprar oro en Costco es obligatorio contar con una membresía activa.

La membresía Gold Star tiene un costo anual de $65, mientras que la Executive cuesta $130 al año.

Ambas permiten adquirir hasta cuatro lingotes en un periodo de 24 horas, pero la membresía Executive ofrece una ventaja clave: un reembolso anual del 2% sobre todas las compras realizadas en el club, incluido el oro.

Ese beneficio se traduce en crédito para futuras compras.

Por ejemplo, un socio que adquiera un lingote con un precio spot de $5,100 recibiría un reembolso de poco más de $104 solo por ese concepto.

Recompensas adicionales con tarjeta

El ahorro puede ser aún mayor si el comprador utiliza la Costco Anywhere Visa Card by Citi. Esta tarjeta ofrece un 2% adicional de reembolso en compras realizadas en Costco.

Al combinar la recompensa de la membresía Executive y la tarjeta, el cliente obtiene un descuento efectivo cercano al 4%, lo que representa un ahorro superior a $200 en la compra de un solo lingote.

Envío incluido y proceso sencillo

Otro punto a favor es que el envío se realiza mediante FedEx y el costo ya está incluido en el precio del lingote, sin cargos adicionales por manejo o transporte.

Esto elimina trámites y costos ocultos que suelen presentarse al comprar metales preciosos en otros canales.

Las desventajas a considerar

No todo es positivo. Según Money Talk News, aunque la compra es sencilla, el almacenamiento del oro no lo es. En la mayoría de los casos, los lingotes no están cubiertos por los seguros tradicionales del hogar.

Además, como advierte CNBC, revender el oro puede ser complicado, ya que Costco no acepta devoluciones ni reembolsos en este tipo de productos, a pesar de su conocida política flexible en otros artículos.

También existen limitaciones geográficas: el servicio de envío no está disponible en Nevada ni en Puerto Rico, lo que deja fuera a algunos socios.

Un ahorro real para miembros estratégicos

Para quienes ya cuentan con una membresía Executive y utilizan la tarjeta adecuada, comprar oro en Costco puede resultar más barato que hacerlo en casas de moneda o distribuidores especializados.

La clave está en aprovechar al máximo los beneficios del programa y entender tanto las ventajas como los riesgos antes de invertir.

