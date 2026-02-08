Floyd Mayweather ha sido demandado por incumplimiento de pago de alquiler

Recientemente, se ha presentado a los juzgados de Nueva York una demanda en contra de Floyd Mayweather. Los demandantes son los propietarios de un apartamento en Manhattan, Nueva York, que el boxeador alquiló entre el 2024 y el 2025.

En la demanda presentada, obtenida por medios de comunicación locales, se puede leer que reclaman una cifra de $337,736 dólares, el total entre los meses de renta atrasada, intereses y otros cargos.

Mayweather alquiló esta propiedad a finales de 2024 y la desalojó en diciembre del 2025. El acuerdo al que llegó con los propietarios incluía un pago mensual de $100,000 dólares mensuales, pero parece ser que no cumplió con ese pago.

Los dueños explican que en diciembre hablaron con el boxeador sobre la deuda y este se mostró “sorprendido”. Después de esa conversación pagó $100,000 dólares, pero no pagó el resto de la deuda y solo “desapareció”.

Con esta demanda, los propietarios aspiran a recuperar el dinero adeudado, además de cubrir honorarios legales y daños adicionales.

La propiedad que alquiló el boxeador durante un tiempo tenía una extensión de 4,178 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta demanda llega poco después de que el mismo Mayweather demandara a Showtime por $340 millones por presunto fraude financiero. Lo que alega es que su exmánager Al Haymon, quien lo asesoró durante toda su carrera, recibió apoyo significativo de Showtime y de su expresidente para ejecutar este plan de fraude.

Por otro lado, el boxeador también se estaría preparando para “la pelea de los 107 años” contra Mike Tyson. La pelea está programada para marzo de este año en África.

