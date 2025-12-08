Mike Tyson anunció que la “pelea de los 107 años” contra Floyd Mayweather será en marzo del 2026 en África

Dos de los nombres más reconocidos en la historia del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather, han confirmado que se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para marzo de 2026 en África.

Tyson fue el encargado de confirmar el regreso de ambos ex campeones mundiales a la atención mediática, generando una gran expectativa entre aficionados y especialistas.

El combate reunirá a Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados con un récord de 50 victorias (44 por nocaut) y 7 derrotas, y a Mayweather, invicto en 50 peleas y campeón en cinco divisiones distintas.

Iron Mike declaró en el evento ‘An Experience With’ que “será en marzo y será en África. Va a ser increíble. Vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”. Aunque no se ha confirmado el país exacto donde se celebrará la pelea, la elección del continente africano añade un componente histórico y simbólico al enfrentamiento.

Mike Tyson has announced the date and location of his 2026 exhibition fight against Floyd Mayweather 🥊🚨

Mike Tyson



📸 @sourceofboxing



What are your thoughts on this fight❓️#miketyson #fightingmediaconcept #boxing #floydmayweather #legend pic.twitter.com/NFIXynLggP — Fighting Media Concept (@MichelPulp) December 8, 2025

A África para evocar el “Rumble in the Jungle”

La decisión de llevar el combate a África evoca recuerdos de uno de los capítulos más legendarios del boxeo: el “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, celebrado en Zaire (actual República Democrática del Congo). Tyson busca emular la trascendencia de aquel combate, situando su enfrentamiento con Mayweather en un contexto de alto impacto mediático y deportivo.

El choque ha sido definido como “la pelea de los 107 años”, por la edad combinada de los dos. El ex rey de los pesados tiene 59. Pretty Boy Floyd, 48.

El anuncio de la pelea llega en medio de interrogantes sobre la condición física de Tyson. El ex campeón regresó al ring el 15 de noviembre de 2024 para una exhibición contra Jake Paul. Con 58 años, perdió por decisión. Previamente, sufrió un brote de úlcera que obligó al aplazamiento del combate.

El oriundo de Brooklyn supo señalar que no recordaba nada de la pelea debido a este problema de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores y alimentó el debate sobre su capacidad para afrontar un nuevo desafío.

Se espera un enorme impacto. Las últimas dos presentaciones de Tyson (una exhibición frente a Roy Jones Junior y el citado duelo ante Jake Paul, que fue transmitido por Netflix) representaron un éxito comercial.

Seguir leyendo:

Mike Tyson llena de elogios la carrera de Oleksandr Usyk

Mánager de Mike Tyson desmiente algún “arreglo millonario” en la pelea con Jake Paul

Mike Tyson revela la razón millonaria por la que rechazó pelear en la UFC