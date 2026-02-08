Justin Baldoni busca deshacerse de su casa en Ojai, California

En medio de una batalla legal que parece no concluir, el director y actor Justin Baldoni ha decidido deshacerse de su casa en Ojai, California. La propiedad está actualmente disponible en el mercado de bienes raíces por $8.88 millones de dólares.

Esta propiedad entra al mercado cuatro años después de que él y su esposa Emily Baldoni compraran el sitio por $2.2 millones de dólares en 2020. Antes de que la propiedad se pusiera en venta, el cineasta había intentado alquilarla.

En el listado se describe el sitio como “un singular complejo de estilo retiro que ofrece privacidad, amplitud y versatilidad en más de cuatro hectáreas con vistas despejadas a las montañas Topa Topa”.

La decisión de Baldoni llega unos meses después de que desestimaran su demanda contra la actriz Blake Lively. Pese a esa sentencia, el caso no ha terminado por completo.

La casa de los Baldoni se construyó originalmente en 2003 y ocupa un lote de 10 acres. Se destaca que, desde su concepción, fue “diseñada como residencia de lujo y lugar de retiro y eventos; la propiedad ofrece un estilo de vida único en la región”.

La casa principal tiene una extensión de 5,200 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre lo que ofrece, el listado destaca “la salud y el bienestar son fundamentales en el diseño, con un sistema de filtración de aire de grado médico de vanguardia en ambas plantas que utiliza filtración HEPA multietapa y deshumidificación”.

Durante estos años, los Baldoni se encargaron de hacer mantenimiento y de reformar el sitio. Incluso, su resultado final de reforma fue mostrado a la revista especializada ‘Architectural Digest’.

