Cameron Díaz estaría buscando invertir en Miami

La actriz Cameron Díaz y su esposo Benji Madden están en búsqueda de una nueva propiedad en Florida. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han visitado varias propiedades, pero por ahora no se han decidido.

Por los mementos se desconoce si quieren invertir en Miami para mudarse allí o si solo quieren agregar una nueva mansión a su cartera de bienes raíces. Por otro lado, la pareja ha estado intentando vender desde hace un par de año una de las mansiones que tienen en Los Ángeles.

‘TMZ’ también ha informado que una de las propiedades que ha visitado la actriz y el cantante fue una mansión que pertenece al delantero de los Houston Rockets, Jeff Green.

Aunque se mostraron interesados por el sitio, por los momentos no habrían hecho una oferta inicial. Lo que espera recibir Green por el sitio es $16.4 millones de dólares.

La propiedad está ubicada específicamente en Pinecrest, Florida, y su casa principal tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, siente baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje independiente con capacidad para cuatro vehículos.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Hay que recordar que la cartera de bienes raíces de Cameron Díaz también incluye un apartamento en Nueva York valorada en $9.5 millones de dólares. También tiene tres mansiones en California, una en Hollywood Hills y otra en Montecito, además de la que está en venta.

