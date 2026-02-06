Aaron Paul rebaja el precio de su mansión en Los Feliz

El actor Aaron Paul insiste con la venta de su mansión en Los Feliz, California, aunque durante la primera etapa no logró atraer compradores. No ha pasado un año desde que la propiedad entró al mercado por primera vez, pero ahora ha decidido rebajar su precio.

Paul puso en venta la mansión en agosto del 2025 por $9.95 millones de dólares, pero ahora ha cambiado su precio a $8.1 millones de dólares. Pese a la rebaja, el precio sigue estando por encima de los $6.95 millones de dólares que pagó por el sitio en 2019.

No es de extrañar que quiere deshacerse de la propiedad lo más rápido posible, pues el año pasado él y su familia también decidieron mudarse de California a París, Francia. En su momento, explicó que los incendios de enero de 2025 le hicieron entender que ya había cumplido con su etapa en Los Ángeles.

La mansión que intenta vender ocupa un lote de 1.5 acres, y para atraer compradores destacan que se trata de una de las primeras casas que se construyeron en la zona.

La casa tiene una extensión de 4,000 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El diseño de la casa en los años 20 estuvo a cargo de Stiles O. Clements, pero ahora el lugar también puede presumir de los arreglos que el actor hizo durante el tiempo que ha sido su dueño.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se asegura que esta es una “oportunidad única, esta casa de gran tamaño y profunda conmovedora combina a la perfección detalles de época conservados con refinadas actualizaciones interiores a cargo del estudio de diseño Commune Design”.

Al exterior, la mansión ofrece áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sobre esas áreas, el listado dice: “Múltiples patios, terrenos planos y senderos ocultos en el jardín invitan al entretenimiento o a un tranquilo remanso de paz, todo ello rodeado de exuberante vegetación y vistas panorámicas que se extienden por toda la ciudad”.

