Desestiman formalmente demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Un juez federal de Nueva York desestimó la contrademanda por difamación que interpuso el actor Justin Baldoni en contra de la actriz Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds.

Justin Baldoni presentó una contrademanda por $400 millones de dólares en contra de Blake Lively luego de que la actriz lo demandó por conducta inapropiada y represalia durante el rodaje de la película ‘Romper el Círculo’. También demandó Reynolds y a The New York Times

En junio el juez Lewis J. Liman desestimó la demanda por difamación del actor y no presentaron una demanda enmendada antes del plazo fijado por el tribunal. El demandante tampoco respondió a la exigencia del tribunal que indicaba a las partes que justificaran por qué no debía dictarse una sentencia definitiva.

Por este motivo el juez Liman cerró oficialmente la demanda por difamación y extorsión de Justin Baldoni en contra de su excompañera Blake Lively y Ryan Reynolds. Sin embargo, Baldoni podrá apelar a la sentencia una vez que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de Lively sobre el pago de los costos judiciales.

De esta manera llega a su fin una de las batallas legales más mediáticas del último año. Todo comenzó en diciembre de 2024 cuando Blake Lively denunció a Baldoni ante ante el Departamento de Derechos Civiles de California, alegando conducta inapropiada durante el rodaje y posterior represalia mediante una campaña de desprestigio.

Baldoni y Wayfarer Studios contra demandaron a Lively por $400 millones de dólares, acusándola de presunta extorsión, difamación, incumplimiento de contrato e invasión a la privacidad.

En junio el fallo de la corte determinó que ni Ryan Reynolds, ni la publicista Leslie Sloane, ni el periódico The New York Times cometieron difamación por difundir la acusación de la actriz en contra de Baldoni, según informó People. Además el juez afirmó que las acusaciones de Blake Lively quedaron legalmente protegidas, al haberse formulado dentro de una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Luego de que la demanda fue desestimada, Blake Lively se pronunció al respecto en sus redes sociales.“Como muchas personas, he sentido el dolor de una demanda retaliatoria, incluida la vergüenza fabricada que intenta quebrarnos. Aunque la demanda contra mí fue rechazada, muchas otras personas no tienen los recursos para defenderse”, señaló en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo:

Juez niega intento de Justin Baldoni de citar a Taylor Swift en el juicio de Blake Lively

Blake Lively vs. Justin Baldoni: la demanda escala con nuevas acusaciones

Isabela Ferrer, actriz de ‘It Ends With Us’, acusa a Justin Baldoni de acoso