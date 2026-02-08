Venezuela: Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado, y a varios presos políticos

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano y aliado cercano de María Corina Machado, fue excarcelado este domingo por el régimen de Venezuela tras pasar más de ocho meses detenido, en una jornada en la que se han reportado más de 11 excarcelaciones.

“Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa en un mensaje audiovisual difundido poco después de su liberación, que ya había sido confirmada por su hijo.

La excarcelación del exdiputado de Primero Justicia se produce en medio de un proceso más amplio de liberaciones de presos políticos, anunciado hace un mes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de la exigencia de la administración de Donald Trump de liberar a los presos políticos.

María Corina Machado reaccionó de inmediato a la noticia y celebró la salida de prisión de Guanipa, a quien calificó como un “héroe”.

“Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, publicó la Nobel de la Paz en su cuenta de X.

La congresista estadounidense por Florida, María Elvira Salazar, también celebró la excarcelación de Guanipa y pidió la liberación de todos los presos políticos.

“Intentaron silenciar a una de las voces más firmes y valientes de la oposición, persiguiéndolo y reprimiéndolo por atreverse a enfrentar a la dictadura. Pero no pudieron”, escribió la republicana por Florida. “Su libertad es un paso importante, pero mientras un solo preso político siga tras las rejas, no hay justicia en Venezuela. Los que aún permanecen encarcelados deben ser liberados YA”.

Gran noticia la excarcelación de @JuanPGuanipa tras meses de prisión injusta bajo el régimen.



Intentaron silenciar a una de las voces más firmes y valientes de la oposición, persiguiéndolo y reprimiéndolo por atreverse a enfrentar a la dictadura. Pero no pudieron.



Su libertad… https://t.co/6wms3wKSTt — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) February 8, 2026

Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025, cuando se encontraba en la clandestinidad. Su arresto se produjo durante un operativo policial que, según el régimen, buscaba desmantelar un presunto plan para “boicotear” las elecciones regionales y legislativas celebradas ese mes, así como la ejecución de supuestos “actos terroristas”.

En ese procedimiento fueron detenidas más de 70 personas, incluidos ciudadanos extranjeros.

Más excarcelaciones

Además de Guanipa, la ONG Foro Penal ha confirmado otras 10 excarcelaciones, aunque advirtieron que estaban confirmando otras y se espera que la cifra aumente.

Según un conteo difundido el sábado por la principal coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados desde el pasado 8 de enero. La ONG Foro Penal, por su parte, cifra en 383 el número de liberaciones confirmadas hasta ahora.

Las recientes excarcelaciones también fueron celebradas por el presidente electo Edmundo González Urrutia, quien afirmó que la liberación de presos políticos no ha requerido la aprobación de una ley especial y expresó su satisfacción por la salida de varios detenidos de los centros de reclusión.

No obstante, González Urrutia advirtió que estas medidas no implican una libertad plena. En un mensaje difundido en X, subrayó que las causas judiciales contra los excarcelados siguen abiertas y que persisten restricciones legales.

Por ello, insistió en la necesidad de una liberación “plena e inmediata” y del cierre definitivo de los procesos que considera arbitrarios.

De acuerdo con el Foro Penal, alrededor de 687 personas continúan privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.

Mientras se espera la eventual aprobación de una ley de amnistía, la oposición mantiene la presión para que las excarcelaciones se traduzcan en libertades sin condiciones y en garantías judiciales para quienes han sido perseguidos por motivos políticos.

