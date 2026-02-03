Venezuela mantiene su camino hacia una transición a un mes de la captura de Maduro

Pasado un mes de la operación militar ejecutada por fuerzas Delta de Estados Unidos, que resultó en la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Venezuela atraviesa una reconfiguración política y económica bajo la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Pese a mantener un discurso de lealtad a la “revolución bolivariana”, la administración actual ha implementado reformas alineadas con las exigencias de la Casa Blanca.

Entre los cambios palpables en el país sudamericano, el aislamiento aéreo del país comenzó a revertirse. Luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtiera sobre actividad militar en noviembre, el panorama cambió tras el anuncio de Donald Trump el pasado 29 de enero sobre la reapertura del espacio aéreo comercial.

Aerolíneas como American Airlines, TAP, Copa y Wingo iniciaron planes para retomar vuelos directos. Trump aseguró recientemente que “los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto”, informó France 24.

Apertura petrolera y reformas legales

La Asamblea Nacional aprobó una reforma estructural a la Ley de Hidrocarburos, un cambio legal que termina con el monopolio operativo de PDVSA, para permitir que empresas privadas asuman la “gestión técnica y operativa” de los proyectos.

La nueva normativa busca atraer una inversión estimada de $100,000 millones de dólares. Aunque el Estado mantiene la propiedad del crudo, el Ejecutivo ahora tiene la facultad de reducir regalías para asegurar la rentabilidad en zonas críticas como la Faja del Orinoco.

El giro en política exterior incluye un acercamiento directo con Washington. La presidenta interina Rodríguez sostuvo una reunión de dos horas con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Además, el lunes se produjo una reunión en el Palacio de Miraflores entre Rodríguez y la encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien será la máxima autoridad en la Embajada estadounidense en ese país.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado ha manifestado su disposición a reunirse con Rodríguez para establecer un “cronograma de transición”, a pesar de que la relación principal de Washington se ha mantenido con la cúpula del actual gobierno interino.

¿Transición a la vista?

En cuanto a los plazos para normalizar la situación política, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo ante líderes empresariales que, a su juicio, la celebración de elecciones requerirá todavía un lapso de 18 a 24 meses.

Desde el 8 de enero, se ha iniciado un proceso de liberación de detenidos políticos, incluyendo a figuras como Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Según el Foro Penal, se han validado 344 liberaciones, aunque el Gobierno cifra el número en más de 800.

El pasado 31 de enero, Delcy Rodríguez anunció la promoción de “una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente“, con el objetivo de reencauzar la convivencia nacional.

