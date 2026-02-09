Christian Bale sigue en marcha con la construcción de un hogar de acogida en California

El actor Christian Bale ha dedicado casi dos décadas al diseño de un centro de acogida en Palmdale, California, y recientemente se han compartido imágenes de cómo se ve la construcción del sitio actualmente.

Al parecer, este centro estará terminado este 2026 y en las fotos compartidas por ‘Realtor.com’ se puede ver que el sitio es más parecido a un pequeño pueblo con varias estructuras y áreas recreativas.

La propiedad estaría distribuida en 12 casas con capacidad para albergar a 70 niños y también hay un centro comunitario de casi 7,000 pies cuadrados. El proyecto también incluye dos estructuras para el desarrollo de jóvenes que están en transición hacia la vida adulta.

Aunque el desarrollo lleva años, la construcción del complejo comenzó en 2024 y en esa época, el actor dijo a ‘The Hollywood Reporter’: “Tenía la idea muy ingenua de conseguir un terreno y traer a los niños y que los hermanos vivieran juntos cantando canciones como la familia Von Trapp en ‘The Sound of Music’.

Además, Bale aseguró que no se arrepentía de que la idea que tuvo alguna vez le haya tomado 17 años en ejecutar. “Si hubiera sabido que tardaría 17 años, lo habría hecho de todos modos”, le dijo a CBS.

Hay que recordar que en 2011 Bale fundó Together California y para hacerlo hizo alianza con Tim McCormick y el doctor Eric Esrailian, quienes aportan la experiencia necesaria para el desarrollo de esta organización y para cumplir con la misión que el actor quiere cumplir con ella.

El objetivo de esta organización y de su centro de acogida se centra en el cuidado a través de “pueblos”. Entre las prioridades que tienen está la de no separar hermanos, sino hacer que los hermanos vivan bajo el mismo techo.

