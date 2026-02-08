Piden $9.5 millones de dólares por la mansión donde se casó Lin-Manuel Miranda

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una finca en South Salem, Nueva York, que ha estado relacionada con varias estrellas. Más recientemente, fue el escenario para la boda Lin-Manuel Miranda y de Vanessa Nadal.

La propiedad, conocida como ‘Blueberry Hill’, ocupa un lote de más de ocho acres, y ahora está disponible por $9.5 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Atelier by Wendy Maitland, se destaca que esta propiedad “se erige como una de las fincas más históricas y versátiles del Valle del Hudson. Con una imponente mansión georgiana de principios del siglo XX como eje central, la propiedad encarna más de tres siglos de historia estadounidense, ofreciendo un refinado marco para la hospitalidad de lujo contemporánea o la vida en una finca privada”.

La casa principal tiene una extensión de 9,500 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su diseño, se resalta que “la carpintería de época, las habitaciones formales bien proporcionadas y los acabados históricos conviven a la perfección con los sistemas y servicios modernos, dando como resultado interiores que transmiten una sensación de distinción y atemporalidad”.

Originalmente, esta propiedad fue construida el siglo pasado para un prominente abogado de la ciudad y hasta la fecha mantiene gran parte de sus detalles arquitectónicos originales, como molduras intrincadas y chimeneas de época. Pese a su valor histórico y arquitectónico, en los últimos años esta propiedad ha tenido algunas renovaciones que ofrecen al sitio detalles modernos.

La propiedad también incluye extensas áreas verdes con muchos espacios ideales para disfrutar al aire libre para cualquier tipo de eventos.

Hay que recordar que Lin-Manuel Miranda y su esposa se casaron en septiembre del 2010 y fue oficiada por el juez Rolando T. Acosta. Durante la ceremonia hubo actuaciones de cantantes de Broadway y la novia lució un vestido de Oscar de la Renta.

