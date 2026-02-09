Huelga de enfermeras de Nueva York, cada vez más cerca de un acuerdo

Mientras la huelga de enfermeras entra en su quinta semana, Mount Sinai dice que se encuentra en medio de la revisión de una nueva propuesta del mediador, según la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA).

“Ambas partes siguieron avanzando con el mediador para resolver los asuntos pendientes en la mesa de negociaciones. Hemos recibido una propuesta del mediador y la estamos revisando“, explicó la administración del Mount Sinai.

Asimismo, el sindicato de Enfermeras del Estado de Nueva York dijo que se lograron avances en cuestiones clave durante este fin de semana, informó ABC 7 NY.

Por su lado, las enfermeras del Hospital Montefiore lograron índices de personas en varias áreas del centro hospitalario, añadieron un estándar de personal seguro por primera vez en una unidad ambulatoria y también obtuvieron nuevos puestos de enfermería destinados a mejorar la seguridad de los pacientes y los tiempos de espera.

Aun así, la NYSNA manifestó que los hospitales han gastado mucho dinero en personal temporal, mientras siguen pagando a enfermeras de reemplazo en vez de llegar a acuerdos con los contratos.

“Seguimos trabajando arduamente en la mesa de negociación, luchando por nuestros pacientes y nuestras comunidades”, declaró Nancy Hagans, RN, BSN, CCRN, presidenta de la NYSNA, en un comunicado. “Si bien nuestros empleadores siguen utilizando a los pacientes como moneda de cambio, sabemos que merecen algo mejor y seguiremos luchando por los estándares de seguridad que nuestros pacientes merecen“.

“Es un gran recordatorio de que los sindicatos y los funcionarios electos de la ciudad de Nueva York mantienen a esta ciudad como un pueblo sindicalizado. Demuestra que esta huelga no se trata solo de las enfermeras, sino de proteger la atención para todos los trabajadores”, agregó Pat Kane, enfermera titulada, CNOR(e), directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, en su declaración.

Pausa en las manifestaciones

Todas las manifestaciones fueron suspendidas el fin de semana debido a un aviso de clima invernal, dijo el sindicato.

Pese a la pausa en las protestas, las negociaciones siguieron el viernes y el sábado, con enfermeras y representantes del hospital reunidos en el Centro Javits, informó Fox 5 NY.

En general, las enfermeras han mantenido acciones en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo manifestaciones con líderes sindicales y electos, marchas por el puente de Brooklyn y manifestaciones pacíficas frente a la Liga de Hospitales u Hogares Voluntarios.

La huelga empezó a mediados del mes pasado, con enfermeras de los sistemas de salud Mount Sinai, New York-Presbyterian y Montefiore presionando por lo que consideran un contrato más favorable, según NYSNA.

