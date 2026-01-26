Enfermeras de NY en huelga llegan a acuerdo para mantener los beneficios de atención médica

La huelga de enfermeras de la ciudad de Nueva York no ha concluido, pero se llegó a un acuerdo con los hospitales para mantener los beneficios de atención médica, informó el sindicato de enfermeras.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) expresó en una declaración que, en parte, el acuerdo superó “un obstáculo importante” en sus negociaciones en curso con el Hospital Mount Sinai, Mount Sinai Morningside and West y NewYork-Presbyterian.

El personal de NYSNA venció un gran obstáculo en uno de los puntos clave de la negociación: mantener los beneficios de salud para las enfermeras de primera línea y sus familias.

Por medio de un negociador, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian acordaron mantener la cobertura médica actual del Plan A de NYSNA de alta calidad sin recortes. Los hospitales y NYSNA todavía deben alcanzar acuerdos contractuales provisionales finales, manifestó la asociación.

“El personal de enfermería de NYSNA en los cuatro hospitales está listo y dispuesto a negociar de buena fe sobre otros asuntos prioritarios para alcanzar contratos justos cuando los mediadores nos vuelvan a llamar a la mesa”.

“A través del mediador, NYSNA y la dirección del hospital acordaron un proceso en el que los Fideicomisarios del Plan de Beneficios de Salud formarán un comité para trabajar en posibles ahorros y programas en nuestro plan de atención médica para enfermeras“, señaló NewYork-Presbyterian en un comunicado.

Asimismo, un portavoz del Hospital Montefiore indicó que los beneficios de atención médica nunca estuvieron en la mesa de negociaciones al principio, informó CBS News.

Las 15,000 enfermeras en huelga exigen además que los hospitales brinden mejores salarios, suban la dotación de personal y ofrezcan mejores protecciones contra la violencia en el sitio laboral.

Los hospitales han mantenido que las demandas de las enfermeras son irrazonables.

El personal volvió a la mesa de negociaciones el jueves, dijo NYSNA, pero no se llego a ningún acuerdo en el undécimo día de huelga.

En este sentido, NYSNA manifestó que las enfermeras permanecerán en huelga “hasta que alcancemos acuerdos contractuales tentativos completos que protejan la seguridad de los pacientes y las enfermeras”, añadió que los piquetes se reanudarán el martes, después de la gran tormenta de nieve del fin de semana.

