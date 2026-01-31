Enfermeras de Nueva York mantienen huelga pese al frío y sin avances en negociaciones

Cientos de enfermeras volvieron a protestar el viernes frente a hospitales de Nueva York, en el día más frío del invierno, mientras la huelga avanza hacia su tercer fin de semana sin que se alcance un acuerdo laboral.

Se concentraron en puntos vinculados a los sistemas de salud Mount Sinai, Montefiore y New York-Presbyterian, contra los que se mantiene el paro, informó el medio local PIX11.

Las enfermeras contaron con el respaldo de dirigentes de más de una docena de sindicatos, quienes acudieron a las manifestaciones para expresar su apoyo y advertir que la disputa podría extenderse por varias semanas más.

El viernes, además, se produjo una pausa en las negociaciones, lo que generó frustración entre los líderes sindicales reunidos frente al Hospital Presbiteriano de Nueva York, en Washington Heights.

“¡Diecinueve días!”, exclamó John Santos, dirigente del sindicato Local 32BJ.

“¡Diecinueve días de más!”, dijo ante los manifestantes, en alusión al tiempo transcurrido desde el inicio de la huelga sin que se haya alcanzado un contrato para las cerca de 15,000 enfermeras afiliadas a la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, de acuerdo con PIX11.

A pesar de las temperaturas bajo cero, las enfermeras permanecieron en las calles rodeadas de nieve y hielo.

Bill Gallagher, dirigente del sindicato CWA, criticó a las administraciones hospitalarias y señaló que deberían ser los directivos quienes soportaran las condiciones extremas.

Protestarán “el tiempo que sea”

Keisha Bruington-Bragg, enfermera del New York-Presbyterian, afirmó a PIX11 que continuar en la línea de piquete es una necesidad, pese al frío persistente.

“Estoy dispuesta a estar aquí el tiempo que haga falta para lograr un contrato justo”, aseguró la manifestante, quien utiliza guantes y un chaleco térmico para soportar las bajas temperaturas.

Asimismo, Martina O’Brien, también enfermera del sistema presbiteriano, reconoció que el clima resulta agotador, pero sostuvo que la unión entre compañeras las mantiene firmes.

“Con este frío, nos vemos y nos decimos: tenemos que luchar, no nos vamos a rendir”, expresó.

Según los líderes sindicales, señaló el medio, se han logrado avances parciales en la negociación, especialmente para preservar los beneficios médicos de las enfermeras. Pero advirtieron que aún no hay acuerdos suficientes en materia de seguridad laboral ni en el aumento del personal por turno, dos de las principales demandas del sindicato.

Durante la manifestación, John Chiarello, dirigente del sindicato TWU, instó a las enfermeras a mantenerse unidas. “No te rindas. No vayas contra tu sindicato. Es lo único que tienes”, afirmó.

En cuanto a las respuestas institucionales, New York-Presbyterian indicó, mediante un portavoz, que estaba trabajando con mediadores para confirmar una nueva ronda de negociaciones.

Por su parte, el director ejecutivo de Mount Sinai, el doctor Brendan Carr, emitió un comunicado en el que aseguró que su equipo negociador sigue las indicaciones de los mediadores y trabaja para alcanzar un acuerdo justo.

Sin embargo, la presidenta del sindicato NYSNA, Nancy Hagans, acusó a la dirección de ese hospital de no presentarse regularmente a las negociaciones.

