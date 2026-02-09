Jake Paul desata polémica por mensaje de apoyo a ICE

En las últimas horas, Jake Paul decidió meterse en el ojo del huracán de la opinión pública. Por medio de su perfil en X, el boxeador convirtió en tenencia una nueva controversia debido a un mensaje de apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El pasado sábado por la noche, horas antes del Super Bowl LX que se jugó en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Paul decidió lanzar un mensaje de apoyo a ICE y atacar a la cantante Billie Eilish, quien criticó a los agentes federales en la reciente gala de los Grammy Latinos.

“Si no te gusta ICE, entonces no puedes llamar al 911 cuando estés en problemas. Si no respetas a los agentes del orden, entonces no deberías depender de ellos”, opinó.

Finalmente, Paul cerró su controversial comentario atacando a Eilish y dejando entrever que podría sufrir problemas de seguridad en su residencia. “Cuando entren a robar en la casa de Billie Eyelash, no será cosa de ICE, te lo prometo”, precisó.

If you don’t like ICE then you can’t call 911 when you’re in trouble



If you don’t respect law enforcement agents then you shouldn’t depend on them



When Billie Eyelash gets her home broken into it’s not gonna be f-ck ICE I can promise you that — Jake Paul (@jakepaul) February 7, 2026

La opinión de Paul secundó y se unió a una aún más polémica en la previa del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl. El youtuber llamó a boicotear el evento y atacó el gentilicio boricua calificándolos de “falsos estadounidenses”.

Asimismo, el comentario de Paul desató una polémica en redes sociales y ocurre en medio de un clima antimigrante sin precedentes en Estados Unidos y con agentes de ICE realizando redadas mortales.

El pasado mes de enero dos civiles murieron en Minnesota a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Primero fue la activista Renee Good de 37 años, cuando un agente de ICE disparó fatalmente mientras ella estaba dentro de su vehículo. El hecho quedó grabado en video y semanas después la escena se calcó con Alex Pretti.

El enfermero, también de 37 años, fue asesinado a tiros en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.



Sigue leyendo:

· Prometida de Jake Paul gana medalla de oro con récord en los Juegos Olímpicos de Invierno

· Logan Paul se desmarca de Jake Paul tras llamar “falsos estadounidenses” a los puertorriqueños

· “Fuera ICE”: activistas repartieron toallas en el Super Bowl contra redadas migratorias