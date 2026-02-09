Logan Paul se desmarca de Jake Paul tras llamar “falsos estadounidenses” a los puertorriqueños
Jake Paul se retractó en X asegurando que adora a Bad Bunny y que jamás quiso llamar "falsos estadounidenses" a los ciudadanos boricuas
Logan Paul decidió marcar distancia públicamente con su hermano Jake Paul luego de que este estallara en redes sociales y llamara “falsos estadounidenses” a los ciudadanos puertorriqueños.
A través de X, Jake instaba a sus seguidores a boicotear la actuación del Super Bowl de Bad Bunny. En su mensaje, catalogó al intérprete boricua como un “falso estadounidense” que odia al país.
“Unámonos y mostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Apaguen este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo”, escribió Jake.
La posición de Jake generó un alud mediático y repercusiones contrarias de los internautas. Escaló a tal punto que Logan Paul citó el tuit y se desmarcó públicamente de esa opinión.
“Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegro de que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla”, contradijo Logan.
El comentario de Jake no solo fue desmentido por su propio hermano. La comunidad de internautas en X utilizaron la herramienta de notas de la comunidad para recordarle que las personas que viven en Puerto Rico han sido identificadas como ciudadanas estadounidenses desde 1917.
Otro de los motivos que escandalizó aún más la opinión de Jake es que los hermanos viven en Puerto Rico desde 2021, cuando ambos anunciaron su traslado y adquirieron una mansión en la isla.
Jake Paul reculó en su opinión sobre Bad Bunny
Horas más tarde y ante la enorme ola de interacciones y críticas que generó Jake, el boxeador y youtuber decidió recular y matizar sus palabras.
Primero, aseguró que “no estaba llamando a nadie “falso ciudadano” por ser de Puerto Rico. Asimismo, recordó que su residencia está legalizada en la Isla y ha usado su plataforma para apoyar a los ciudadanos locales.
Posteriormente, usando su característico tono de humor, Jake se declaró fan de Bad Bunny e insinuó que sus comentarios durante la noche del Super Bowl fueron una especie de desliz.
“Chicos, me encanta Bad Bunny. No sé qué pasó en mi Twitter anoche. ¿Qué demonios?”, posteó.
Según datos de NBC, Bad Bunny hizo historia en esta edición del ‘halftime’, ya que se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl, alcanzando los 135 millones de espectadores y superando todos los registros previos de audiencia en la televisión estadounidense.
Sigue leyendo:
· John Sutcliffe, periodista de ESPN, en lágrimas tras show de medio tiempo de Bad Bunny [VIDEO]
· Roger Goodell, comisionado de la NFL, besó y abrazó a Bad Bunny tras el show de medio tiempo
· Bad Bunny obtuvo récord de audiencia en el Super Bowl 2026