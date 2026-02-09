Logan Paul se desmarca de Jake Paul tras llamar “falsos estadounidenses” a los puertorriqueños

Logan Paul decidió marcar distancia públicamente con su hermano Jake Paul luego de que este estallara en redes sociales y llamara “falsos estadounidenses” a los ciudadanos puertorriqueños.

A través de X, Jake instaba a sus seguidores a boicotear la actuación del Super Bowl de Bad Bunny. En su mensaje, catalogó al intérprete boricua como un “falso estadounidense” que odia al país.

“Unámonos y mostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Apaguen este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo soportarlo”, escribió Jake.

Purposefully turning off the halftime show



Let’s rally together and show big corporations they can’t just do whatever they want without consequences



(which equals viewership for them)



You are their benefit. Realize you have power.



Turn off this halftime. A fake American… — Jake Paul (@jakepaul) February 8, 2026

La posición de Jake generó un alud mediático y repercusiones contrarias de los internautas. Escaló a tal punto que Logan Paul citó el tuit y se desmarcó públicamente de esa opinión.

“Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegro de que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla”, contradijo Logan.

I love my brother but I don’t agree with this



Puerto Ricans are Americans & I’m happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island https://t.co/yCsuwa79gk — Logan Paul (@LoganPaul) February 9, 2026

El comentario de Jake no solo fue desmentido por su propio hermano. La comunidad de internautas en X utilizaron la herramienta de notas de la comunidad para recordarle que las personas que viven en Puerto Rico han sido identificadas como ciudadanas estadounidenses desde 1917.

Otro de los motivos que escandalizó aún más la opinión de Jake es que los hermanos viven en Puerto Rico desde 2021, cuando ambos anunciaron su traslado y adquirieron una mansión en la isla.

Jake Paul reculó en su opinión sobre Bad Bunny

Horas más tarde y ante la enorme ola de interacciones y críticas que generó Jake, el boxeador y youtuber decidió recular y matizar sus palabras.

Primero, aseguró que “no estaba llamando a nadie “falso ciudadano” por ser de Puerto Rico. Asimismo, recordó que su residencia está legalizada en la Isla y ha usado su plataforma para apoyar a los ciudadanos locales.

To clarify: I wasn’t calling anyone a “fake citizen” because they’re from Puerto Rico. I live in Puerto Rico, and I love Puerto Rico. I have used my platform to support Puerto Rico time and time again and will always do so.



But if you’re publicly criticizing ICE who are doing… — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

Posteriormente, usando su característico tono de humor, Jake se declaró fan de Bad Bunny e insinuó que sus comentarios durante la noche del Super Bowl fueron una especie de desliz.

“Chicos, me encanta Bad Bunny. No sé qué pasó en mi Twitter anoche. ¿Qué demonios?”, posteó.

Guys i love bad bunny idk what happened on my twitter last night ?? wtf — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

Según datos de NBC, Bad Bunny hizo historia en esta edición del ‘halftime’, ya que se convirtió en la más vista en la historia del Super Bowl, alcanzando los 135 millones de espectadores y superando todos los registros previos de audiencia en la televisión estadounidense.



