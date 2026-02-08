“Fuera ICE”: activistas repartieron toallas en el Super Bowl contra redadas migratorias

Activistas repartieron este domingo toallas con el lema de ‘ICE out (Fuera ICE)’ en los exteriores del Levi’s Stadium de Santa Clara (California), donde New England Patriots y Seattle Seahawks están disputando el Super Bowl LX.

Imágenes difundidas por el medio The Athletic muestran las toallas que el grupo ‘Contra-Ice’ repartió a los aficionados antes del inicio del encuentro, y donde además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también se observa un conejo que patea un balón de fútbol americano situado dentro de un hielo (ice, en inglés).

Las toallas incluían un código QR en el que, según el citado medio, el grupo proinmigrante pide a los espectadores que las muestren durante el partido con el lado de ICE out hacia el campo cada vez que los árbitros señalicen una penalización.

El encuentro tuvo lugar en un momento de gran tensión en Estados Unidos por la ofensiva migratoria del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha desplegado violentas redadas migratorias en estados demócratas.

Dos ciudadanos estadounidenses murieron tiroteados por agentes del ICE en operativos migratorios en Minneapolis el pasado enero.

Además, la presencia del artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo del entretiempo del partido, y del grupo de rock abiertamente anti Trump, Green Day, ha despertado críticas en sectores conservadores de la sociedad estadounidense y en el propio presidente.

Trump tenía inicialmente previsto asistir al Super Bowl LX, pero acabó dando marcha atrás, asegurando que Bad Bunny y Green Day eran “una pésima elección”.

