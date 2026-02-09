Prometida de Jake Paul gana medalla de oro con récord en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este lunes la patinadora holandesa Jutta Leerdam consiguió una medalla de oro con récord olímpico en la disciplina de patinaje de velocidad de 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Milán-Cortina.

La prometida del boxeador y youtuber Jake Paul logró establecer un récord olímpico al romper la antigua marca de su compañera de equipo, Femke Kok. Leerdam, cronometró un tiempo de 1:12.31.

Kok se llevó la medalla de plata con un registro de 1:12.59. Por su parte, la estadounidense Erin Jackson finalizó con un tiempo de 1:15.00. Miho Takagi terminó en tercer lugar con un tiempo de 1:39.59.

Tras conseguir la hazaña y la presea dorada, Leerdam, de 27 años estaba llorando mientras patinaba por la pista, saludando a sus amigos y familiares en las gradas.

Uno de los momentos más virales fue la reacción de Jake Paul, quien se mostró efusivo e incluso lloró mientras celebraba con su familia.

Jake Paul just broke down in tears after fiancée Jutta Leerdam won Olympic gold pic.twitter.com/v2RHwZJlXG — Happy Punch (@HappyPunch) February 9, 2026

Se trata de la primera medalla de oro olímpica de Leerdam y la segunda medalla olímpica en general.

Paul, que ha estado en la diana pública en redes sociales por atacar al gentilicio puertorriqueño y llamar a boicotear el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, utilizó su cuenta en X para felicitar a Leerdam.

Inicialmente, el youtuber comenzó el día deseándole suerte a su futura esposa antes de la competencia. “Hoy es tu día, cariño. Has trabajado toda tu vida para lograrlo”, escribió junto a una foto de ambos.

Today is your day baby. You’ve worked your whole life for this. We all love and support you so much 💫⭐️ go get em champ pic.twitter.com/rQ1qBMdepK — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

Tras la victoria la estrella holandesa del patinaje, Paul se desbocó de emoción en redes sociales. “No puedo parar. Llorando. Lo lograste mi amor. Oro olímpico. Dios es grande y tú también”, dijo.

Juttttttttttaaaaaaaa. I can’t stop

crying. You did it my love. Olympic Gold. God is great and so are you. — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

En una de sus últimas publicaciones, Paul compartió una fotografía cargando a Jutta mientras esta muerde su medalla dorada. El boxeador, que recupera de una doble fractura de mandíbula, calificó lo hecho por su pareja como “uno de los momentos deportivos más importantes de la historia”.

we just witnessed one of the most important sporting moments ever. the doc will tell. words cant describe how proud of you i am. pic.twitter.com/yfoM5OA4Ef — Jake Paul (@jakepaul) February 9, 2026

La pareja hizo pública su relación desde marzo de 2023, cuando fueron vistos en una cita en Florida. Desde entonces, suele ser común que Paul la presuma en sus redes sociales. Ambos se comprometieron a finales de marzo de 2025.

Jutta se convirtió en la campeona mundial junior en el Campeonato Mundial Junior de 2017 y luego terminó segundo en el Campeonato de 2018.

Es la campeona mundial de distancia única de 2020 y 2023, campeona mundial de sprint de 2022 en los 500 y 1.000 metros. Leerdam ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 en los 1.000 metros.

El año pasado, Leerdam participó en el Campeonato Mundial de 2025 en Noruega, donde ganó el oro en el sprint por equipos femeninos.



