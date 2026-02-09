James Pearce Jr., novato de Atlanta Falcons, arrestado y liberado bajo fianza por cargos de violencia doméstica

Tras ser arrestado el pasado sábado en Doral, Miami, Florida, el novato de Atlanta Falcons, James Pearce Jr., fue liberado al final de la jornada del domingo gracias al pago de una fianza de $20,5000 dólares.

En redes sociales ha circulado un video donde se ve a Pearce Jr. salir del ‘Turner Guilford Knight Correctional Center’, la prisión en la que fue fichado tras su arresto.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Falcons DE James Pearce Jr. was released on bond in Miami-Dade County.



Pearce Jr. is currently facing five felony charges.



He allegedly crashed his car into his girlfriend's to stop her going to the police and ran over a police officer.

Antes de ser liberado, Pearce Jr. tuvo una sesión en corte desde su celda en la que el juez le ordenó una fianza de $20,500 dólares e impuso una orden de alejamiento que le impide acercarse a su novia, la jugadora de la WNBA, Rickea Jackson.

De acuerdo con los registros del condado de Miami-Dade, el jugador de la NFL fue detenido por las autoridades debido a una serie de cargos relacionados por violencia doméstica.

#Falcons edge James Pearce Jr. was arrested on charges of aggravated battery with a deadly weapon (two counts), aggravated stalking and fleeing/eluding police. @WPLGLocal10 reports Pearce was arrested after crashing his vehicle following a police chase.

Específicamente, el novato de los Falcons es acusado de dos cargos de agresión agravada con un arma mortal; acecho agravado, huida o eludir la policía con luces o sirena; agresión agravada que involucra a un agente de la ley y resistencia a un oficial sin violencia contra su persona.

¿Qué ocurrió con James Pearce Jr. y su novia?

Según la cadena ESPN, Pearce fue acusado de estrellar su coche en repetidas ocasiones contra un vehículo que conducía Jackson. Además, el novato fue señalado por supuestamente atropellar a un oficial de policía mientras intentaba evadir el arresto.

Pearce Jr. fue detenido luego de que los agentes acudieran a un llamado de aleta por una supuesta disputa entre un hombre y una mujer. El jugador de la NFL huyó de la escena y estrelló su vehículo al final de una persecución policial.

En redes sociales circula un video donde se ve a Pearce ser esposado por un dispositivo policial de al menos siete agentes.

Pearce Jr. fue seleccionado en el lugar 26 de la primera ronda Draft de la NFL 2025 por Atlanta Falcons. El novato cayó con buen pie y se ha consolidado como uno de los mejores pass rushers jóvenes de la liga.

James ha jugado 17 partidos en los que ha conseguido 10.5 sacks; 26 tacleadas totales; un balón suelto forzado y cinco pases desviados.



