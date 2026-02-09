Bad Bunny obtuvo récord de audiencia en el Super Bowl 2026

Este domingo, el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia en San Francisco, California, al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el Super Bowl y completamente en español. Además, marcó un nuevo récord de audiencia.

El cantante logró que su show de medio tiempo se convierta en el más visto de la historia, pese a los malos comentarios del presidente de Estados Unidos y de otros comentaristas que se encargaron de posicionarse en contra de su presentación, la cual se convirtió en una ventana para representar al orgullo latino.

Durante su transmisión en vivo, el show alcanzó los 135.4 millones de espectadores, una cifra que aún es estimada, pues aún no se han compartido los números oficiales. Lo cierto es que la cifra estimada es superior a la impuesta por Kendrick Lamar en su presentación del año pasado.

Esta edición del Super Bowl se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de California y quedó como campeón de la edición los Seattle Seahawk.

Además de representar el orgullo latino, en el show de Bad Bunny resaltaron los invitados. Por ejemplo, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y otros bailaron en la fachada de la ya famosa “casita” del puertorriqueño.

Por otro lado, Lady Gaga fue parte de la presentación al interpretar ‘Die With a Smile’ en versión salsa. También participó el puertorriqueño Ricky Martin para cantar ‘Lo que pasó en Hawaii’, canción que forma parte del último álbum de Bad Bunny, con el que aún sigue girando.

