Darron Lee, exjugador New York Jets, detenido y señalado por el asesinato de su novia

El exjugador de New York Jets, Darron Lee, fue arrestado el pasado viernes 6 de febrero en Tennessee por supuestamente haber asesinado a su novia.

Así lo confirmó el pasado viernes por la noche la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton. Al liniero se le acusa de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

De acuerdo con los registros de la cárcel, Lee se encuentra actualmente detenido en una prisión del condado de Hamilton sin derecho a fianza y con fecha de corte fijada para el miércoles 11 de febrero.

Asesinato de la novia de Darron Lee

La novia de Lee fue hallada sin vida en una casa cerca de la Escuela Primaria Ooltewah en el condado de Hamilton el pasado jueves, según las autoridades.

La Policía llegó a la casa que se ubicaba a dos horas y media de Nashville con el objetivo de hacer una reanimación. Los esfuerzos fueron en vano y la joven terminó muriendo producto de heridas que tenía en su cuerpo.

La presunción inicial de las autoridades es que la muerte está relacionada con un homicidio y el exjugador de 31 años figura como el sospechoso principal que fue arrestado horas después de la muerte de la mujer.

No es la primera vez que Lee es arrestado. En 2023, fue detenido en Ohio por los cargos de asalto y violencia doméstica. Al parecer, Darron empujó a una mujer “contra la pared, la lanzó al suelo y la golpeó en la cara y la cabeza cerca de nueve veces con los puños cerrados”, según el informe de arresto de 2023.

Posteriormente, Darron puso su mano “alrededor de su cuello y la levantó, y la dejó caer al suelo”, detalló el documento judicial. Tras esto, fue declarado culpable en el incidente y se le emitió una orden de alejamiento.

La carrera de Darron Lee en la NFL

Darron Lee nació el 18 de octubre de 1994 en Chattanooga, Tennessee. Comenzó su carrera en New Albany High School (Ohio) como linebacker. En Ohio State fue Campeón nacional del College Football Playoff (2014); Second-team All-American (2015); Second-team All-Big Ten (2015).

Lee fue seleccionado en la primera ronda del pick 20, por New York Jets en 2016. En su momento fue uno de los jugadores más cotizados. Jugó tres temporadas con los Jets, donde fue titular la mayor parte del tiempo.

En 2019 fue firmado por Kansas City Chiefs vía intercambio. Formó parte del equipo que ganó el Super Bowl LIV. Al año siguiente se marchó a Buffalo Bills. Desempeñó un rol secundario y de rotación.

En 2021 se marchó a Las Vegas Raiders. Estuvo en el equipo solo como miembro de offseason/practice squad, sin participación en temporada regular. Tras esto, no volvió a firmar con ningún equipo. Su carrera profesional quedó esencialmente cerrada tras cinco años en la liga, con 58 partidos jugados.



